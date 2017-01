VIDÉO - Une semaine dans la peau des pompiers pour les Dragons Catalans

Les Dragons Catalans ont passé une semaine de préparation très spéciale. Ils ont vécu des jours intenses à la caserne, dans la peau des pompiers, le tout en dormant très peu.

Voilà une semaine qui a de quoi briser vos rêves : "oui j'ai déjà rêvé d'être pompier, mais désormais un peu moins, explique en souriant l'ouvreur Thomas Bosc, c'est dur et encore, les pompiers font des formations comme ça pendant trois mois, et nous en deux trois jours, on a l'impression que ça dure une éternité."

Cette semaine, les Dragons ont enchaîné les exercices intenses. Ils ont porté des tuyaux sans cesse et même en marchant pendant des heures dans la Têt. Ils ont tenté de sortir d'un labyrinthe enfumé, dans le noir et parsemé de pièges. Des exercices éprouvants et sans même avoir le temps de récupérer : deux trois heures de sommeil maximum dans une nuit pour ceux qui ont réussi à fermer l’œil dans le gymnase non chauffé.

Les entraîneurs des Dracs comptaient sur les pompiers pour mijoter une semaine des plus dures pour les joueurs, l'opération a été réussie. Pour l'entraîneur Laurent Frayssinous : " Si les joueurs trouvent le stage difficile, c'est qu'il répond à nos attentes. On voulait un stage compliqué sans trop dormir et sans trop manger pour que les joueurs se retrouvent dans la difficulté, comme comme pendant une saison ou pendant un match.

Un stage comme ça permet de savoir comment on se regroupe et comment on répond en tant qu'équipe. C'est comme ça qu'on créé une cohésion et que des leaders ressortent. On voit les joueurs qui se mettent en évidence mais aussi ceux qui craquent ou prennent des raccourcis. je tire beaucoup d'enseignements de ce stage".