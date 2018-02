Perpignan, France

N'allez surtout pas parler d'impasse aux coachs et à Perry Freshwater : "on ne fait pas l'impasse du tout, je fais entièrement confiance aux joueurs qui sont dans le groupe et on a en plus des garçons comme Lifeimi Mafi, Alex Brown, Mike Faleafa, Seilala Lam... Si on avait voulu faire impasse, on n'aurait mis que des joueurs espoirs, mais là, on a envie d'aller batailler à Nevers."

Alors, bien sûr, coachs et joueurs savent que les automatismes seront plus compliqués à trouver dans cette équipe faite de jeunes joueurs plus ou moins expérimentés et de cadres de l'équipe. Ça avait été le cas à Angoulême, mais ce jour-là, l'envie et la fraîcheur de ce groupe new-look avaient failli suffire à décrocher la victoire en Charente (match nul 30-30). Perry Freshwater parie encore là-dessus : "j'attends que les joueurs s'envoient comme des idiots, comme des chiens mais avec du contenu aussi et on verra bien."

"Ils vont porter le maillot de l'USAP et on est premiers donc ils ont des responsabilités"

Cette fois à Nevers, il y aura encore plus de jeunes dans le XV de départ et l'opposition s'annonce peut-être même plus rude. Un beau pari à relever pour une USAP qui nage dans le bonheur en ce moment : "quand t'es jeune, tu as forcément envie de jouer, je serais à leur place, j'aurais très envie en tout cas, explique l'entraîneur des avants. Le discours pour les joueurs qui vont jouer est très simple, ils vont porter le maillot de l'USAP et on est premiers donc ils ont aussi des responsabilités."

Le groupe de l'USAP a été communiqué et en effet la moyenne d'âge est très basse, notamment derrière. La charnière Sadek Deghmache - Romuald Seguy sera probablement à la baguette, mais n'a rien d'expérimental. Des joueurs comme Kevin Tougne (pilier), Eduardo Lachizzi (deuxième ligne), Vincent Hollet (centre), Alifereti Duguivalu (ailier) et Mathieu Berbizier (ailier) font leur première apparition dans le groupe pro.

Sadek Deghmache va retrouver dans cette équipe beaucoup de copains champions de France espoirs, des jeunes qui ont forcément leur mot à dire et certainement aussi une grosse motivation en voyant récemment certains jeunes signer leur premier contrat pro avec l'USAP : "les jeunes ont envie d'avoir du temps de jeu, d'être vus par les gens et surtout les membres du staff, c'est excitant et c'est aussi le fait de porter le maillot de l'USAP. Quand on bataille en espoirs depuis quatre ans pour jouer en équipe première, quand ça arrive, c'est un moment qui est beau à vivre."

Le groupe de l'USAP pour Nevers

Yassin Boutemmani, Quentin Walcker, Alex Brown, Kevin Tougne, Stephan Kotze, Nicolas Lemaire, Seilala Lam, Alban Roussel, Eduardo Iachizzi, Tristan Labouteley, Karl Chateau, Mike Faleafa, Christophe André, Pierre Reynaud.

Sadek Deghmache, Thibault Dufau, Romuald Seguy, Lefeimi Mafi, Vincent Hollet, Pierre Lucas, Jean Bernard Pujol, Alifereti Duguivalu, Mathieu Berbizier, Paul Marty.