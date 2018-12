Sept joueurs prolongent leur contrat à l'USAP

Alan Brazo, Tom Ecochard, Karl Chateau et Julien Farnoux prolongent

Perpignan, France

L'USAP a voulu envoyer un signe fort. C'est toute une vague de prolongations qui est officialisée ce lundi. Compte tenu des résultats en Top 14, il pouvait être redouté et craint de voir beaucoup de joueurs en fin de contrat (le spectre de 2014) changer de club en fin de saison. Que ce soit en Top 14 ou en PRO D2, ces sept joueurs seront en sang-et-or la saison prochaine.

Dans la liste des joueurs en fin de contrat, il y a beaucoup de français. Des profils très recherchés par les clubs du Top 14 et donc, les joueurs usapistes étaient particulièrement courtisés.

Mathieu Acébès et Berend Botha avaient déjà paraphé un nouveau contrat à l'USAP. En plus de ces sept joueurs, ce lundi, le club catalan officialise également la reconduction de son staff pour les trois prochaines saisons (comme annoncé sur France Bleu Roussillon il y a deux semaines) et l'arrivée de Gérald Bastide qui complétera ce staff.

Les sept prolongations de contrats

Tom Ecochard

Le capitaine usapiste prolonge l'aventure. A 26 ans (en décembre), le Narbonnais d'origine montre sa fidélité au club, il joue en équipe première depuis sept saisons et compte 127 matchs sous le maillot de l'USAP. il a signé pour trois saisons de plus.

Karl Chateau

Formé à Orléans puis à Toulouse. Il est à l'USAP depuis six saisons et totalise 121 matchs. Il fait aussi partie de cette génération de 92 (26 ans) et sera toujours usapiste pour 3 saisons.

Alan Brazo

Le troisième ligne de 26 ans fait partie des joueurs qui étaient très courtisés. Il avait fait son apparition dans le groupe pro lors de la première saison en PRO D2 (2014-2015) et compte désormais 89 matchs avec l'USAP. Là encore, le club catalan réalise un bon coup en le conservant pour trois saisons.

Genesis Mamea Lemalu

Le numero 8 de l'USAP aussi reste au club. Il participe actuellement à sa troisième saison en sang-et-or. A 29 ans, il prolonge son contrat de trois ans.

Julien Farnoux

Lui aussi fait partie de ces jeunes joueurs lancés lors de la première saison en PRO D2. Il était arrivé de son club formateur : Clermont. Sur France Bleu Roussillon, récemment, il n'avait pas caché son envie de rester à l'USAP. L'arrière de 25 ans sera donc toujours sang-et-or les trois prochaines saisons.

Tristan Labouteley

Là aussi, l'USAP réalise un bon coup en conservant le jeune deuxième ligne (23 ans) qui avait rejoint l'effectif catalan la saison dernière. L'ex bordelais reste à l'USAP pour trois ans.

Jean-Bernard Pujol

L'ailier de l'USAP (26 ans également), bien en vue la saison dernière en PRO D2 réalisait un bon début en Top 14 mais s'est blessé. Il est sur le point de reprendre l'entraînement. Depuis son arrivée au club en 2014 (en provenance de Toulouse), sa progression est constante et il reste à l'USAP pour trois ans.

>> Ce lundi de 18h à 19h, on revient sur cette actualité dans Lundi, c'est rugby

Quel avenir pour les autres joueurs ?

La lutte n'est pas terminée pour l'USAP qui attend encore les réponses de certains joueurs qu'elle souhaite conserver.

L'ouvreur Enzo Selponi est très proche de Grenoble et les chances de le voir toujours en sang-et-or la saison prochaine sont infimes. Quid de Paddy Jackson ? L'Irlandais est courtisé et ne sera plus là si l'USAP descend en Pro D2, au moins deux clubs de Top 14 le suivent de près, selon nos informations. Le talonneur Seilala Lam est aussi très courtisé. La lutte se poursuit pour conserver le pilier Enzo Forletta, très très demandé, l'USAP tiendrait la corde.