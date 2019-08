Une victoire et "beaucoup de cohésion" pour l'Aviron Bayonnais face à Pau

Bayonne, France

Les Bayonnais ont souffert par moment mais ils ont tenu et se sont imposés, en match de préparation, face à la Section Paloise (20-12), vendredi 9 août au stade Jean Daugé. Il s'agissait du deuxième match du France Bleu Baïonan Tour, l'enchaînement de matchs amicaux pour se lancer petit à petit vers le TOP 14. Selon les joueurs l'effectif s'est rassuré, selon les entraîneurs il reste du chemin avant un vrai match référence.

Début en fanfare

À peine le public avait terminé de chanter la Peña Baiona que les spectateurs (9000 hier) donnaient à nouveau de la voix. Sur une belle combinaison après une mêlée au centre du terrain, Duhau s'en allait aplatir (3e). Après une réaction paloise et un essai de pénalité sur une mêlée à 5, Bayonne marquait à nouveau suite à un maul, avec l'immense puissance de Luamanu. Peu avant la pause, Pau égalisait à nouveau via un essai en coin. Les deux équipes rentraient au vestiaire avec un score nul, malgré une domination paloise.

Deuxième mi-temps maîtrisée

En deuxième mi-temps, les débats étaient plus équilibrés, mais à l'inverse des béarnais, les bleu et blanc se montraient réalistes. Suite à une belle action et plusieurs perforations de la défense, le jeune Luc, arrière remplaçant très bon hier, battait son vis-à-vis pour aller inscrire le seul essai de la période. Une pénalité plus tard, Bayonne assurait la gagne et se rassurait. "On monte crescendo, je pense que cette victoire est méritée", réagissait Jean Monribot, 3e ligne titulaire hier. "On avait vraiment à cœur de gagner, ça doit être notre identité d'être forts à Jean Daugé", complétait son coéquipier Arnaud Duputs.

Bons points et mauvais points

Finalement c'est l’entraîneur des arrières, Remy Ladauge, qui tirait le bilan de cette rencontre. "Le groupe a montré beaucoup de cohésion, les Palois nous ont mis de la pression sur la largeur mais on n'a pas lâché. On arrive à marquer sur lancement de jeu et sur maul, c'est positif. Côté négatif, trop de jeu sous pression dans notre camp, trop de situations où on se met sous pression trop facilement, en Top 14 on ne sera pas pardonnés, il va falloir mieux jauger les opportunités qu'on a de jouer debout".

Le prochain match de l'Aviron ce sera le vendredi 16 août, face à l'USAP (Perpignan), à 20 heures au stade Jean Daugé.