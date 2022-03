Union Bordeaux Bègles : Christophe Urios en dédicace chez Cultura

Christophe Urios en dédicace ce soir chez Cultura.

Dans ce contexte Christophe Urios sera ce soir à 18h30 en dédicace au Cultura de Bordeaux Lac avec Frédéric Rey-Millet, spécialiste du management, c’est le fondateur d'EthiKonsulting, cabinet de conseil en innovation managériale. Ensemble ils ont écrit deux livres dont le plus récent qu’ils signeront ce soir « une saison en enfer, histoires d'audace, d'échec et de résilience » aux éditions Eyrolles. Cette période délicate pour l’Union Bordeaux Bègles qui vient d’enchainer trois défaites consécutives n’est pas pour déplaire à Christophe Urios selon Frédéric Rey-Millet qui était l'invité de 100%UBB.

il l'a dit à la fin du match lors de la défaite contre le Racing et ça renvoie à une citation qu'il adore de Kennedy : "quand c'est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent". Il avait déjà connu une situation similaire à Castres, je me souviens d'une défaite 52 à 14 à La Rochelle et comme il le dit c'est maintenant qu'on va voir réellement si on a une équipe. Après et là c’est moi qui le pense, ce n’est pas en perdant trois matchs que l’UBB est devenue une mauvaise équipe, il ne vous a pas échappé que l’Union est toujours en tête du championnat – Frédéric Rey-Millet

C’est le moment de faire face à ses propres responsabilités

Tous les manageurs sont, à un moment ou autre de leur carrière et même plus régulièrement dans une saison, confrontés à des périodes de moins bien. Ugo Mola le coach toulousain vient lui de terminer une série de six défaites consécutives.

Je ne connais pas d'équipes qui réussissent dans le rugby à faire une saison parfaite, sans trou d'air et Christophe a bien résumé la situation à la fin du match perdu contre Toulouse où un journaliste lui disait que l'UBB est face au mur. Il lui a répondu que le sujet, ce n’est pas d’être dos au mur ou de faire face à l'adversaire, mais bien de faire face à nos responsabilités. Et il me semble que depuis quelques années, le niveau de jeu et le niveau de responsabilité collectif et individuel s'améliorent, puisqu'il ne vous a pas échappé que depuis trois ans, globalement, avec assez peu de changements parmi l'effectif, le classement de l'UBB progresse régulièrement. Donc, c'est un trou d'air. Il en a connu d'autres. Il sait comment faire – Frédéric Rey-Millet.

Vous avez envie de parler rugby et management ? Rendez-vous ce soir à 18h30 au Cultura de Bordeaux Lac avec Christophe Urios et Frédéric Rey-Millet pour leur livre «une saison en enfer, histoires d'audace, d'échec et de résilience» aux éditions Eyrolles.