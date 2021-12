Top 14 : Christophe Urios "satisfait et fier" de prolonger son contrat à l'UBB

"Je suis plutôt satisfait et fier de la décision que j'ai prise". Mardi 21 décembre au matin, Christophe Urios est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à prolonger son contrat de manager de l'Union Bordeaux-Bègles (UBB) jusqu'en 2025. Pourquoi satisfait ? "Ça me permet de me projeter, de continuer à participer à cette belle aventure de l'UBB, à faire grandir le club, l'équipe, mais aussi continuer à progresser moi-même", a-t-il déclaré.

Pour lui, cette décision repose sur trois leviers : l'identité du club, le projet sportif et le territoire. "Il va y avoir trois leviers importants pour moi : l’identité du groupe avec une culture de la gagne ; le projet sportif qui passe par une identité de jeu et la formation ; le territoire en laissant un esprit UBB très fort."

Un effet Jalibert ?

Notre projet, mon projet, ne repose pas sur un homme - Christophe Urios

La prolongation pour encore deux saisons de Matthieu Jalibert, joueur phare de l'équipe, a-t-elle pesé dans sa décision de rester ? Christophe Urios a confié y avoir été "sensible, mais ce n'est pas définitif". "Ce n'est pas parce que Matthieu a signé que j'ai signé", a-t-il assuré. "Ce qui est important, quand tu gardes ou que tu perds un joueur, c'est que l'équipe collective soit plus forte après qu'avant. Notre projet, mon projet, ne repose pas sur un homme."

Quel UBB en 2025 ?

À quoi pourrait ressembler l'UBB en 2025 ? Christophe Urios a plusieurs objectifs en tête. "Qu'on soit capable d'avoir une culture de la gagne forte, qu'on se qualifie tout le temps. Qu'on n'ait pas de moment de baisse de tension, comme on a pu en avoir l'année dernière au mois d'avril", a-t-il souhaité.

Aussi, Christophe Urios souhaite voir émerger un projet sportif global et voir plus de jeunes sur le terrain. "On a quelques jeunes qui sont à très haut niveau, notamment derrière. J'espère qu'on aura l'occasion de se renforcer devant, explique le manager. On a besoin d'en avoir. Tout ça participe à l'identification du jeu."

Enfin, d'ici à 2025, l'Héraultais entend laisser une "belle image de l'UBB", une image "inspirante pour les gens de la région."