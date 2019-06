Urrugne champion de France, le titre en images

Mauléon-Licharre, France

Une finale de toute beauté, deux équipes qui se livrent, mettent du rythme malgré la chaleur du stade Marius-Rodrigo à Mauléon, et se rendent coup pour coup. Le dernier acte du championnat de France Honneur a emballé le public venu très très nombreux - 2.000 spectateurs environ - les Bleus de l'US Argelésienne répondant aux vert et blancs d'Urrugne.

Ce sont les Urrugnars qui prennent les devants et virent en tête à la mi-temps, en inscrivant le seul essai de ce premier acte (13-6). Mais les Argelésiens reprennent les initiatives en début de seconde période et recollent au score (13-9), avant de prendre un second essai (18-9) juste avant l'heure de jeu. Urrugne pense avoir fait le plus dur, mais se fait intercepter pour un essai de 50 mètres qui relance les Haut-Pyrénéens qui passent même pour la première fois en tête au score à la 67e. Mais les Basques répondent aussi sec avec un 3e essai magnifique (25-19).

10 minutes à jouer. Terminé ? Que nenni. Argelès ne lâche pas les bras, pousse, obtient une pénalité à 5 minutes du terme puis inscrit un drop 3 minutes après. Labadot relance le suspens (25-25). Mais sur le coup d'envoi, les Urrugnars trouvent les ressources pour récupérer le ballon et obtiennent une pénalité que Bordes, avec le sang-froid d'un Bustos-Moyano, convertit pour envoyer son équipe au firmament du rugby des villages et des copains.

Le public vert et blanc peut exulter, son équipe remporte un inédit triplé : champion départemental, champion régional, champion de France !

Cette année les fêtes d'Urrugne ouvrent 2 mois plus tôt et durent 6 jours !