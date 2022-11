Pro D2 : Suivez EN DIRECT le match entre l'US Carcassonne et le FC Grenoble comptant pour la 10e journée

L'US Carcassonne reçoit le FC Grenoble ce vendredi 4 novembre au stade Albert-Domec. Les Rouge et Bleus, 4e au classement, restent sur deux victoires d'un petit point arrachées à Montauban et contre Nevers. En Face, Carcassonne reste sur cinq défaites en six matchs et frôlent déjà la zone de relégation. L'an dernier, les Grenoblois s'étaient inclinés 20 à 9 chez les Carcassonnais, enchainant alors un cinquième match sans victoire.

