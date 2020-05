S'il le rugby professionnel a acté le maintien en l'état du TOP 14 et de la PRO D2, 14 clubs et 16 clubs, c'est la Fédérale une qui pourrait être chamboulé avec la création d'une poule élite. Si cette division intermédiaire est créée, l'US Dax en sera assure le président Benoit August.

US Dax : Benoit August confirme vouloir participer à la possible poule élite

Le top 14 restera à 14 clubs, la Pro D 2 à 16, cela, le monde du rugby a fini par l’acter de l’avis général de l’ensemble des présidents de club professionnel. En revanche, il y a du changement en Fédérale Une. C'est le projet de Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, qui a reçu l’aval d’une grande majorité de club

Division Nationale

Ce projet, c'est la création d'une nouvelle division intermédiaire entre la Fédérale Une et la PRO D2, où les meilleurs clubs de Fédérale Une s’affronteront. Bernard Laporte, qui travaille à sa réélection à la tête de la FFR, a pris la peine de verrouiller son affaire. Accord de principe de la Ligue Nationale et surtout, il a passé son weekend à téléphoner à chacun des 48 présidents de l’actuelle Fédérale Une. Le président de la fédération leur a officiellement présenté son projet.

Créer, dès la prochaine saison, une nouvelle division, un nouveau championnat, baptisé possiblement "Nationale". Un sas entre l’amateurisme et le monde professionnel avec, pour les deux premiers, après des phases finales, accession à la Pro D2.

Ce championnat doit regrouper douze clubs, les quatre premiers de chaque poule à l'issue de cette saison tronquée et les quatre meilleurs troisièmes ou, à défaut, le mieux placés au classement national.

"Oui, on ferait partie de cette poule"

"J’ai eu Bernard (Laporte, ndlr) plusieurs fois au téléphone depuis samedi", confirme Benoit August, le président de l'US Dax ce lundi. Et qu'a répondu le patron des Thermalistes sur cette division à laquelle, compte tenu du classement de l'US Dax, deuxième de la poule 4 cette année, le club peut prétendre ? "Alors il y a deux avis. Il y a la réflection de savoir si c’est une formule qu’on doit mettre en place. Moi j’estime que c’est un peu trop tôt. Je pense que c’est un peu fait au dernier moment et que c’est trop tôt surtout dans la crise actuelle où on a du mal à avoir une vision sur le budget", commence par répondre Benoit August.

"Après, quand la question m’a été posée de savoir si c’était mis en place, est-ce que Dax y participerait ? Oui, on ferait partie de cette poule, de cette, entre guillemets, nationale ou PRO D3", conclu le président de l'US Dax.

Des moyens supplémentaires ?

Selon nos informations, Tarbes, Nice, Bourgoin et Cognac ont accepté de participer à cette poule. Ce qui constituerait des déplacements bien plus longs, et donc plus coûteux, qu'avec une poule régionale comme c'était le cas cette année. Est-ce que Dax devra trouver des moyens supplémentaires pour y participer ? "C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse", explique Benoit August, "je ne sais pas encore si la Fédération ou la Ligue nous aiderons dans les frais de déplacement. On ne connait pas encore, non seulement la composition de la poule, mais si les espoirs vont suivre. Si les qualifications se font directement ou par des phases finales. On attend d’avoir plus d’informations".

La direction de la FFR doit voter, ce vendredi, le prochain calendrier fédéral pour une reprise des compétitions envisagée, si les conditions le permettent, les 12 et 13 septembre. Peut-être que la question de cette poule élite sera alors confirmée.