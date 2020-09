US Dax : confirmer pour la première à Maurice Boyau

L'US Dax reçoit Dijon ce samedi soir à 20 heures au stade Maurice Boyau pour la troisième journée de Nationale. Troisième journée certes, mais seulement deuxième match pour les Dacquois. Leur première rencontre avait été reportée pour cas de Covid à Narbonne. Cette réception des Bourguignons, c'est donc la première rencontre à domicile de la saison pour les Thermalistes. Ils retrouvent Maurice Boyau après un premier très bon résultat la semaine dernière et leur victoire sur la pelouse de Blagnac.

Faire de Boyau une forteresse

Les dacquois peuvent aborder cette première à domicile avec un peu plus d'assurance. Enfin ils sont entrés dans cette nouvelle division, enfin ils ont quelques repères. La victoire dans la banlieue de Toulouse la semaine dernière leur permet d'un peu mieux se situer.

Même si ce n'est qu'un match, une victoire à l'extérieur semble vouloir dire que Dax a le niveau de cette division Nationale. Mais il va falloir confirmer tout de suite face à Dijon prévient Stéphane Barbéréna, l'entraineur des avants dacquois : "l'objectif principal pour nous, même si cela devrait être ancré dans nos gènes, c'est de rester invaincu à la maison. Ensuite on a fortement envie de valider le résultat positif de la semaine dernière. Et pour finir on va jouer une très très belle équipe. Dijon c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur le volume de jeu".

L'équipe de Dijon revancharde ?

Pourtant, Dijon a perdu ses deux premiers matchs. De quelques points à Bourgoin, de quelques points sur leur pelouse contre l'ogre Bourg-en-Bresse. Les Bourguignons risquent donc d'arriver à Maurice Boyau ce samedi avec l'envie de se rattraper admet l'arrière rouge et blanc Martin Prat : "oui revancharde. Après, franchement, sur les matchs de Dijon, le résultat ne reflète pas le contenu". Les dacquois ont vu les matchs des Dijonnais en séance vidéo. "C'est une équipe qui est très sérieuse, qui est costaud, qui joue beaucoup. Donc surtout ne pas se fier à ça et ça va être un gros match pour le premier à Boyau".

Tous masqués en rouge et blanc

Une première à Boyau sur un terrain qui sera sans aucun doute très gras et sous la pluie. Le groupe victorieux à Blagnac a été entièrement reconduit même si quelques changements pourraient être opérés dans le XV de départ. Les recrues géorgiennes sont encore trop justes pour postuler.

Une première à Maurice Boyau sous mesures sanitaires strictes. Le masque sera obligatoire et les supporters pourront en arborer un aux couleurs du club. Depuis ce vendredi, il est possible d'acheter un masque siglé rouge et blanc sur le site internet du club. Le masque pourra être récupéré au stade Maurice Boyau ou au secrétariat. Il coûte 5 euros.