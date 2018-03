Dax, France

Sur le plan sportif, la messe est pourtant dite : pour la première fois de son histoire, l'US Dax quitte la Pro D2 par la petite porte et descend en fédérale 1. Le sort du club est scellé depuis sa défaite contre Béziers, pour le compte de la 28e journée de Pro D2, et le résultat d'Aurillac.

Pourtant, les supporters dacquois sont partagés entre la résignation... et l'espoir. Il y a ceux qui ont baissé les bras et qui se préparent à aller soutenir leur équipe les dimanches après-midi... et ceux qui regardent du côté de la DNACG, la direction nationale d'aide de contrôle et de gestion, l'organe qui s'assure que tous les clubs du Top 14, de Pro D2 et de Fédérale 1 sont dans les clous, financièrement et comptablement.

Et si un autre club descendait ?

Si le scénario de 2015, quand Lille s'était vu refuser la montée en Pro D2 (offrant à Dax une chance de s'y maintenir) n'est cette fois-ci pas envisageable, l'option d'un club sanctionné par une descente administrative, elle, reste théoriquement possible.

Les supporters, sur les réseaux sociaux, ne cessent de se perdre en conjectures : "et si Bayonne, endetté et dont le président Francis Salagoity vient de démissionner, ne pouvait se maintenir ?", interrogent les uns. "Et le BO, dont le tout nouveau président est déjà sur la selette ?", lancent d'autres au café. Quid de Carcassonne et de Soyaux Angoulême, pas au mieux sur le plan financier ?

Des rumeurs et des "peut-être" qui ne font qu'alimenter une certaine incertitude. Or, ni la DNACG ni la Ligue de rugby ne communiquent sur le sujet, au moins dans l'immédiat. Au plus tôt, la DNACG pourrait statuer d'ici la fin de la semaine, mais là encore, il n'y a aucune certitude.

Autant de points d'interrogation, voilà qui ne devrait pas apaiser les rumeurs dans les rues de Dax.