US Dax : face à Saint-Jean-de-Luz, match de la dernière chance ?

Dax, France

Est-ce le match de la dernière chance pour les Dacquois ? Dernière chance pour, peut-être, continuer à croire aux phase finales d'accession en PRO D2 au printemps. Ce vendredi soir, à 20h45 au stade Maurice Boyau, l'US Dax, troisième de la poule 4 de Fédérale Une, reçoit Saint-Jean-de-Luz, deuxième.

Une finale avant l'heure ?

Si Dax ne remporte pas ce match, comment l'équipe pourrait reprendre cette deuxième place aux Basques. C'est donc une finale avant l'heure. "On a un paquet de finales à jouer avant les phases finales, tempère Fred Tauzin, l’entraîneur des Rouges et Blancs. C'est un match très très important. Il faut à tout prix qu'on rattrape l'écart au classement."

Si l'US Dax veut respecter ses objectifs de début de saison, il faut prendre cette deuxième place aux Luziens. Avant cette rencontre, les Thermalistes ont sept points de retard sur les basques. Les amoureux de la glorieuse incertitude du sport, ou les optimistes, diront qu'il restera, après ce match, sept rencontres, et que rien ne sera joué.

Mais si l'on regarde les parcours des deux équipes et les matchs à venir, la marge semble bien faible pour connaitre un retournement de situation favorable aux Dacquois. Saint-Jean-de-Luz n'a pas un calendrier beaucoup plus compliqué que l'US Dax d'ici la fin de saison. Il faut donc battre Saint-Jean-de-Luz ce soir. Les battre et les tenir à distance, car leur offrir un point de bonus défensif serait déjà très pénalisant. "La double confrontation aller/retour est très importante, explique l'entraîneur Fred Tauzin. Il se peut que ce soit très serré à l'issu des matchs de poule. En cas d'égalité, il faudrait mieux que l'on soit dans une situation favorable."

Le mieux, bien sûr, serait de prendre le bonus offensif. Personne n'a réussi à le faire contre les Basques cette saison. Dax, qui est invaincu à Maurice Boyau, reçoit Saint-Jean-de-Luz qui s'est imposée cinq fois à l'extérieur cette saison. Des clients très sérieux, au jeu séduisant. Eux aussi ont pour objectif la qualification et aucune envie de laisser leur deuxième place aux dacquois.

Match à suivre en direct sur France Bleu Gascogne.

Composition US Dax

1. DUMAIN Mathis 2. AUZQUI Benat 3. DREAN Thibaud ; 4. BIDAU Mattieu 5. HELMBACHER Jérémy ; 6. ALETTI Arnaud 7. AUGUST Olivier 8. FERRER Brice - 9. GARROUTEIGT Simon 10. BERCHESI Felipe - 11. DECHAVANNE Julien 12. ARGEL Florian (Capitaine) 13. HOLLET Vincent 14. DELAI Esava 15. GATELIER Théo

16. DELBLANCU Théo T, 17. LAPE Iges GD 18. LOIRET Etienne 19 POLUTELE Makatuki 20. RETEAU Sylvère 21. PISANO Victor 22. PRAT Martin 23. PILIOKO Toki D