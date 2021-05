US Dax : "il reste une chance" pour la qualification avant le déplacement à Cognac

C'est l'avant dernier match de la saison pour les Dacquois ce dimanche à Cognac. L'Union Cognac-Saint-Jean-d'Angély, 8eme du classement n'a plus rien à jouer alors que l'US Dax veut continuer de croire en une place qualificative. C'est encore possible, mais cela tiendra du miracle.

"Une toute petite fenêtre"

Car les Dacquois n'ont plus leur destin en main. Pour rêver de finir dans le top 4, il faudrait un parcours sans faute sur les deux derniers matchs. Deux déplacements. A Cognac ce dimanche puis Suresnes pour la dernière journée. Et dans le même temps, espérer que les concurrents, Narbonne, Albi, voire Massy, se cassent la figure. D'autant qu'avec la dernière victoire de Narbonne à Nice, validée par la FFR après réclamation, les possibilités se sont encore réduites.

Bref il existe une fenêtre, ou plutôt une lucarne voire un œilleton dans lequel s'engouffrer pour ne rien regretter. "Oui, c'est une toute petite fenêtre et cela se rétrécie après chaque semaine", sourit l’entraîneur rouge et blanc Jack Isaac. "Mais bon, il reste une chance. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté", poursuit le technicien tout en sachant qu'il faudra aussi compter sur le malheur des autres pour y arriver. "Ça, c'est aussi le sport, cela peut arriver et c'est déjà arrivé. Donc pourquoi pas encore. Mais c'est vrai que l'on a laissé trop d'opportunité pendant la saison. Malheureusement, on est pas maître de notre destin". Et en parlant de destin, il y a celui de la fin de saison, cette infime espoir qui passe par une victoire à Cognac, mais en ce mois de mai, il est aussi déjà question de la saison prochaine dans les bureaux de l'US Dax.

Le staff reconduit avec 6 à 7 recrues

En ce mois de mai, l'heure est aux prolongations de contrat pour la saison prochaine. Pour ce qui semble déjà acté, parlons du staff. A priori, le même trio restera en place confirme Jack Isaac : "moi je suis certainement présent l'année prochaine avec Arnaud (Mignardi) et Stéphane (Barbéréna). La continuité, c'est extrêmement important pour moi. Je pense que si tu changes beaucoup d'éléments chaque années, ce n'est pas une bonne chose. Dans ma façon de fonctionner en tout cas. Moi je suis présent et il y a une grande partie de l'équipe qui va continuer".

Sur l'ensemble de l'effectif dacquois, seul 5 ou 6 joueurs sont liés par contrat au club pour la saison prochaine. Il faut donc re-signer tous les autres. Contacté, Benoit August, le président, confirme que le club est au travail. Selon lui, aucun joueur que le club souhaite conserver ne serait sur le départ. "On aimerait conserver 85% à 90% de l'effectif", confie Benoit August qui évoque 6 à 7 recrues dans les tuyaux sur toutes les lignes.