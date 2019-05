US Dax : la saison prochaine se prépare déjà en coulisses

Dax, France

Le bilan de l'US Dax pour sa première saison au niveau amateur est plutôt bon, surtout quand on regarde d'où le club est partie suite au "tsunami" de la descente, avec la perte de la quasi intégralité de son effectif. "Je trouve que cela a été une saison plutôt valable, dit Gilbert Ponteins, le président des thermalistes, saluant au passage la fougue de la jeunesse dacquoise, les bons choix de Benoit August et le travail du staff technique. Les jeunes et les recrues ont atteint l'objectif en obtenant la deuxième place de la poule et une qualification pour les quart de final d'accession en PRO D2, le tout en proposant un jeu particulièrement attractif.

"Le jeu que nous avons su mettre en place dans l'équipe a satisfait tout nos partenaires et tout nos spectateurs", poursuit le président qui estime que la joie de vivre est revenue dans le club. " On s’aperçoit que les gens, ils veulent revenir voir du jeu. On a eu la chance de pouvoir incorporer dans cette équipe beaucoup de jeune. Même s'ils leur manquent encore quelques kilos, cela a été la plus grande réussite de cette saison." Voilà pour le bilan, place désormais à la préparation de la saison prochaine.

Cela a été très dur au départ mais ma foi, on y est arrivé", Gilbert Ponteins

Du changement à la tête de l'équipe

Une saison en chassant une autre, le sport est ainsi fait, l'US Dax est déjà en train de préparer la prochaine, même s'il reste un rendez vous décisif devant l'arbitre financier de la fédération. Et si l'argent ne coulera pas à flots une nouvelle fois la saison prochaine, des changements sont tout de même en préparation pour le prochain exercice.

Du changement d'abord dans le staff des rouges et blancs. Benoit August sera sur le terrain l'année prochaine. Visiblement celui qui a entraîné Biarritz et Tyrosse serait en manque. S'il va continuer son rôle de conseiller auprès du président Gilbert Ponteins, il va aussi prendre la tête des entraînements, du sportif, ce qui rebat les cartes. Frédéric Tauzin reste, il sera aux côtés de Benoit August. Au côté ou en dessous car le rôle de Benoit August en tant que conseiller du président lui donne, à priori, une place plus importante dans l'organigramme. Ce jeu de mouvement pousse l’entraîneur des avants vers d'autres fonctions. Emmanuel Maignien va se voir confier un rôle auprès des jeunes du club, dans un centre de formation revu à la baisse.

Chez les jeunes, l'US Dax devrait abandonner l’agrément de son centre de formation qui lui coûte trop cher, plus de 300 000 euros par an. La question du poste du patron actuel de la formation dacquoise, Renaud Dulin, pourrait par conséquent se poser.

Les pistes de recrutement

En ce qui concerne l'effectif, Gibert Ponteins affirme que 90% des joueurs vont rester. A l'heure actuelle, seul le départ du pilier Elizbar Kuparadze serait acté. Le géorgien a un salaire difficile à assumer pour le club et souhaiterait évoluer au niveau au dessus. En revanche l'ouvreur Felipe Berchesi voudrait rester au club après la coupe du monde avec l'Uruguay. Sont statut de joueur non JIFF rend de toute manière une mutation compliquée. C'était déjà le cas lors de la dernière inter-saison. Le surpuissant troisième ligne Nemia Soqueta ne bougerait pas non plus de Dax. Tout cela au conditionnelle, les inter-saison sont longues et périlleuse pour un club à petit budget.

Enfin, côté arrivées, certains joueurs partis l'an dernier après la descente seraient sur le retour. C'est quasi fait pour le pilier Thibault Dréan qui n'a pas beaucoup joué avec Carcassonne. Des discussions existent également avec l'ouvreur Gaëtan Robert, qui n'a joué aucun match avec Biarritz. Ce dernier a réagit en commentaire à cet article en disant : "pas au courant. Je reste à Biarritz." L'US Dax s’intéresse aussi au première ligne tyrossais international espagnol Benat Auzqui et au troisième ligne d'Aubenas Arnaud Aletti.

Tout cela sera affiner en fonction des finances de l'USD. Or, contrairement à l'année dernière où la mairie de Dax avait promis très vite de maintenir sa participation, là rien n'a encore été décidé. L'adjointe aux sports de la ville interrogée a répondu ne pas savoir. Ce qui ne veut pas dire que la mairie baissera sa subvention mais cela ne veut pas dire non plus qu'elle la maintiendra en l'état. Le président thermaliste Gilbert Ponteins doit rencontrer la maire de Dax et présidente de l'agglo, Elisabeth Bonjean, dans les prochains jours.