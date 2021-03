US Dax : le déplacement à Massy, "c'est vraiment le match charnière de la saison"

L'US Dax, cinquième du classement, espère toujours être dans la course à la quatrième place synonyme de qualification pour les phases finales. Mais pour continuer à y croire, pour chasser Albi qui occupe actuellement le fauteuil convoité, les rouges et blancs vont devoir réussir un ou des résultats à l'extérieur. Et le faire dès maintenant. D'où l'importance de ce déplacement à Massy ce dimanche.

L'US Dax n'a plus vraiment son destin en main

Si mathématiquement bien sûr rien n'est fait, avec le match de ce dimanche après midi contre les Franciliens il reste huit rencontres à jouer pour les Dacquois, le sprint pour la quatrième place est bien lancé. "On calcule bien sûr", confirme Olivier August le troisième ligne rouge et blanc. "Surtout maintenant où il ne reste plus beaucoup de match, on regarde forcément ce qu'il se passe dans le classement".

Classement de la FFR pour la Nationale - Capture d'écran competition.ffr.fr

Alors sortons les calculettes, car l'US Dax n'a plus vraiment son destin en main. Le premier scénario, le plus optimiste, c'est L'US Dax qui l'emporte à Massy. C'est loin d'être fait quand on sait que Massy, qui a connu un début de saison difficile, a repris une très bonne dynamique. Les franciliens sont allés battre Bourg-en-Bresse la semaine dernière dans l'Ain. Alors si dans le même temps, Narbonne va battre Albi, Dax reviendrait à un petit point de la quatrième place. Tout resterait possible pour la fin de saison.

En revanche, le scénario négatif, c'est si Dax perd à Massy. Alors les joueurs de l'Essonne doubleront les Dacquois au classement. Et si Albi gagne à domicile contre les Audois, les Thermalistes pointeraient à neuf points de la place qualificative.

Et puis il y a le scénario catastrophe où Dax perd à Massy, où Albi gagne contre Narbonne et où Blagnac et Cognac vont l'emporter chez les derniers du classement. Là, c'est la dégringolade au classement. Ainsi va cette Nationale dans cette course à la quatrième place.

Le programme de ce weekend en Nationale - Capture d'écran competitions.ffr.fr

Ce déplacement à Massy, donne donc vraiment l'impression d'être déjà charnière. "_Ce n'est pas une impression, c_'est vraiment le match charnière de la saison", poursuit Olivier August. "Soit l’écart se creuse soit on reste serré à la quatrième place. Donc ce déplacement à Massy sera un match plus qu'important pour la suite de la saison".

Une rencontre capitale pour laquelle l'US Dax devra se passer de deux joueurs cadres très importants. L'ouvreur Felipe Berchesi, blessé et ménagé. Et le troisième ligne Brice Ferrer retenu avec la sélection espagnole. Coup d'envoi à 14 heures.

"Rester dans la course jusqu'au bout"