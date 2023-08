US Dax : le président Benjamin Gufflet met déjà un coup de pression au staff et aux joueurs

On ne connaissait pas bien le nouveau président de l'US Dax, jusque-là plutôt discret dans les médias. Mais les mauvais résultats du club en ce début de saison et, pire que les résultats, le contenu des matchs très inquiétants, ont poussé Benjamin Gufflet à sortir du bois pour taper du poing sur la table.

ⓘ Publicité

Après seulement deux journées de championnat, quitte à secouer franchement la vieille dame US Dax, le président du directoire pose déjà un ultimatum à son staff et à ses joueurs. "Il faut le voir comme un coup de pression positive, une forme d'électrochoc", explique Benjamin Gufflet pour qui "on est déjà dans une forme d'urgence". "Au-delà des défaites, il y a plus de déception dans le contenu. Je trouve qu'il y a certains joueurs aujourd'hui qui ne répondent pas aux attentes qui sont les nôtres", poursuit le nouvel homme fort de l'USD.

loading

Le staff déjà en question ?

Ce lundi, dans le journal Midi Olympique, le président de l'US Dax était explicite quand il a évoqué ses inquiétudes : "Je me demande si notre équipe a le niveau pour jouer en PRO D2 et si notre staff a le niveau pour entraîner en PRO D2". Au micro de France Bleu Gascogne, Benjamin Gufflet arrondi un peu les angles : "je peux me poser la question aussi pour nous les dirigeants", avant de revenir sur le staff et sur le manager Jeff Dubois : " je pense que l'on manque de stratégie sur les matchs. Ce n'est pas moi qui fais les compositions, mais il y a des choses qui m'interrogeaient dans la composition du match contre Rouen".

Alors le président du directoire se veut clair face à des résultats et surtout des prestations qui ne sont pas à son gout. Soit l'équipe gagne très rapidement, et notamment contre Grenoble, soit se posera rapidement la question de l'organisation de l'encadrement sportif de l'équipe professionnelle. "Moi, j'ai confiance en ce staff. Ils ont été brillants l'année dernière, donc il n'y a aucune raison que cela change. Après les questions, elles sont logiques quand vous prenez deux fois 40 points. Je dis juste qu'on ne pourra pas se permettre de rester dans une constance dans laquelle on est aujourd'hui".

Nouvelles recrues en approche avec des fonds supplémentaires ?

Pour Benjamin Gufflet, "il est inconcevable, je dis bien inconcevable, de parler de descente. On doit absolument se maintenir". Alors si le président brandi déjà, même de façon détournée, la menace du changement d'entraîneur, il affirme pourtant avoir eu son manager Jeff Dubois au téléphone ce week-end et lui a proposé de débloquer des fonds pour étoffer l'effectif et/ou le staff si besoin.

Une réunion du comité exécutif de l'US Dax doit d'ailleurs se tenir ce vendredi, avant le match contre Grenoble, sur cette question. Benjamin Gufflet confirme aussi qu'un centre fidjien de fort tonnage viendra faire un essai au club la semaine prochaine, que le club est en contact avancé avec l'ex-numéro 8 de Perpignan, aujourd'hui sans club, le Samoan de 34 ans Genesis Mamea Lemalu et que le troisième ligne néozélandais Sam Wasley devrait pouvoir arriver à Dax au mois de septembre quand ses problématiques de visa seront réglées.

Enfin, le président du directoire en profite pour faire une annonce : dans les prochains mois, l'US Dax doit de nouveau ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs avec l'apport d'un million d'euros supplémentaire.