US Dax : le président répond aux mécontents de la délocalisation du derby amical contre Tyrosse

L'US Dax obligée de s'expliquer par la voix de son président Benoit August sur la délocalisation du match amical, du derby, ce samedi 15 août à 18h30 au stade municipal de Capbreton. Obligée de s'expliquer après avoir été l'objet d'une fronde d'une partie de ses supporters sur internet, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi cette colère ?

Commentaires de supporters de l'US Dax sur Facebook. - Capture d'écran Facebook.

Un derby amical de dédommagement

Bref retour en arrière pour essayer de comprendre. Le 15 mars dernier, c'était censé être, au stade Maurice Boyau, le match retour de la saison dernière entre les deux club landais de Fédérale Une. Mais on connait l'histoire : épidémie de coronavirus, le match Dax/Tyrosse est annulé et le 17 mars, la France est confinée. Première sensation amère pour les supporters rouges et blancs, notamment pour les abonnés du stade qui, la saison passée, ont été privés des trois dernières rencontre à domicile. Alors pendant le confinement, les deux clubs imaginent et organisent une sorte de rattrapage de cette fête landaise du rugby annulée. Ils décident de proposer ce match Dax/Tyrosse, finalement amical, pour le 15 août, en pleine feria de Dax. A ce moment là, personne ne sait que la Feria sera annulée.

Et donc cet été, au moment de relancer ses abonnées pour la saison à venir, l'US Dax les aurait informé que le club incluait dans ses abonnements 2020/2021, comme tous les match amicaux, ce fameux derby amical entre Dax et Tyrosse. Sorte de cadeau de consolation. Ce derby amical, initialement prévu au stade Maurice Boyau. Mais face à la situation épidémique et aux craintes de rassemblement durant la Feria annulée, la sous-préfecture de Dax déconseille, très fortement, au club thermaliste d'organiser ce match à Dax le 15 août.

Après plusieurs jours de recherche d'un plan B, il est finalement décidé de le délocaliser ce samedi à Capbreton, dont le club local aura en charge l'organisation, dans une jauge toujours pas précisée ce mardi par la préfecture mais qui devrait permettre d'accueillir seulement 500 spectateurs et de diviser les places à parts égales entre Dax et Tyrosse. Ces places qui sont désormais devenues payantes, même pour les abonnés. "J’en ai marre qu’on nous prenne pour des moutons. Nous on paye et on nous balade", réagit par exemple un supporter sur la page Facebook de l'USD.

Réponse de Benoit August

Une fronde des supporters qui a obligé le président Benoit August à réagir via un communiqué : "L’US DAX est le premier déçu de ne pouvoir vous offrir et s’offrir un derby landais au Stade Maurice Boyau. Une journée qui aurait rapporté une recette très importante. Il est impensable que l’US DAX ait refusé d’organiser un tel événement. On ne peut pas faire tout et son contraire dans cette période de COVID 19", peut-on lire sur le courrier signé du président. Il est à noter, précise aussi le club en plus du communiqué, qu'il a été décidé de ne pas augmenter le prix des abonnements cette saison, malgré l'accès à la division Nationale qui a pour conséquence d'ajouter trois matchs à domicile par rapport à l'année dernière et des affiches plus prestigieuses

Et on a comme l'impression que cet épisode n'est que le début de la galère pour l'organisation des matchs cette saison. "Une galère sans nom", nous confirme-t-on au club. D'ailleurs ce mardi, une réunion était organisée entre le club et la mairie de Dax pour réfléchir au protocole à mettre en place pour les matchs et l'accueil du public au stade Maurice Boyau cette saison, face au risque Covid.