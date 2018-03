Dax, France

Le club condamné à la relégation en Fédérale Une la saison prochaine va changer de gouvernance. Le projet n’est pas n’encore arrêté quant à la nouvelle direction et l’équipe actuelle va assumer la maîtrise de la gestion du club jusqu’à au moins la fin de la saison. Et se donner plusieurs semaines pour échanger avec les éventuels successeurs. Dans les faits ce n ‘est pas avant le mois de juin au mieux que l’on saura définitivement de quoi est constitué le futur directoire. Qui pourrait compter d’ailleurs des membres actuels du club rouge. Le championnat de Fédérale Une ne reprenant que fin septembre cela laisse une marge d’action. Les actuels dirigeants vont donc aller au bout de leur mandat et assurer ainsi la fin de saison et la transition en douceur avec les futurs dirigeants

Dax, la route pour la Fédérale Une passe par un changement de dirigeants © Maxppp - SUD OUEST

Pour la prochaine et avant dernière journée ordinaire de Pro D 2 les dacquois dimanche 8 avril sortiront à Montauban, le dauphin du leader Perpignan.