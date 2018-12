Rugby : Une bourde administrative coûte 2 points bonus à l'US Dax

C'est une erreur administrative qui coûte cher à l'US Dax ( Fédérale 1), la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion ( DNACG ) n'a pas ajouté les 2 points de "bonus" administratifs au club dacquois car il n'a pas rendu les documents comptables à temps. L'US Dax parle "d'amateurisme".

Dax, France

Il faut espérer que les places en phases finales de Fédérale 1 ne se joue pas à 2 points près pour l'US Dax. La DNACG, le gendarme financier du rugby français, l'a annoncé, les dacquois n'ont pas obtenu les 2 points administratifs dont pouvez bénéficier le club au classement. Concrètement, 6 points sont " offert" par la Fédération française de rugby pour tous les clubs qui envoient leurs documents comptables avant la date limite, le 15 octobre dans ce cas précis. Dax a donc perdu des points faciles à obtenir.

" On a été de vrais amateurs sur le plan comptable"

Le président de l'US Dax, Gilbert Ponteins s'attendait à cette décision de l'instance de la Fédération Française de Rugby : " _On a été de vrais amateurs sur le plan comptable_, c'est dommage pour notre position au classement ( 4 ème de la Poule 1 à deux points du second ) mais j'espère que le côté sportif va faire oublier ça dans les semaines à venir"

La DNACG, l'instance qui surveille les comptes des clubs de rugby français, attendait le bilan comptable de Dax, le 15 octobre. Ils sont arrivés 10 jours plus tard selon le président dacquois. En réalité, les comptables qui s'occupent du dossier de l'US Dax ont transmis des documents à la DNACG mais pas les bons, seulement ceux de la partie amateur. En plus des points perdus, l'US Dax a failli payer une amende, qui peut se monter à 5 000 euros : " On est passé à côté des amendes mais pas des points " souligne Gilbert Ponteins.

Il reste encore des points administratifs à obtenir

Sur les 6 points de bonus administratifs offert par la fédération, Dax en a donc seulement eu deux sur le bilan comptable du début de saison. Les deux prochains points seront distribués le 15 avril 2019. Gilbert Ponteins le promet : " Nous allons être beaucoup plus vigilants "