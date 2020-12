USAP : 291 minutes sans prendre d'essai

En gagnant à Valence 28 à 9, l'USAP a continué plusieurs séries en cours. La plus parlante reste celle de sa défense qui n'a plus cédé depuis 291 minutes.

Genesis Mamea Lemalu et l'USAP n'ont plus pris d'essai depuis plus de trois matchs

Depuis la 29e minute à Vannes, la défense catalane n'a plus cédé. Cyril Blanchard est le dernier joueur a avoir marqué un essai à l'USAP, il y a un mois, il y a plus de trois matchs et demi soit précisément 291 minutes.

Aurillac (31-6) puis Soyaux-Angoulême (49-00) puis Valence-Romans (28-9) ce jeudi soir n'ont pas mis d'essai à l'USAP. Certes, ce ne sont pas les cadors de la PRO D2 mais si l'USAP n'a pas été inquiétée sur ces trois matchs, c'est déjà en partie grâce à sa défense.

A la fin du match dans la Drôme, l'ailier Jean-Bernard Pujol trouvait cette statistique parlante quant à la situation de son équipe : "C'est une fierté. Sur la fin du match même si le score est acquis, on ne lâche pas. Il y a un état d'esprit de solidarité et franchement en ce moment notre défense est un point positif. De toutes façons, si on veut être en haut du tableau et allé plus haut ensuite, on sera obligés d'avoir une défense comme ça."

Troisième bonus offensif consécutif

Au sortir de la saison désastreuse en Top 14, l'USAP avait voulu soigner particulièrement ce secteur et l'arrivée de Gérald Bastide allait dans ce sens. Depuis le début de saison, la défense de l'USAP est devenue un atout indéniable, l'équipe n'a encaissé que 10 essais en 12 matchs, elle est la meilleure défense de PRO D2. Une défense qui avait été précieuse pour le succès à Nevers mais aussi à Vannes.

On sait que les hivers, et surtout en PRO D2, ne sont pas véritablement propices aux grandes envolées qui font la différence. Grâce en grande partie à sa défense, l'USAP met donc au chaud des points précieux. A Valence elle a signé sa quatrième victoire consécutive, la troisième de rang avec bonus offensif. Gagner avec bonus offensif à l'extérieur, c'est rare, ce n'est que la deuxième fois en six saisons de PRO D2 que l'USAP y parvient (dernière fois en 2017 à Narbonne).

L'USAP a soigné ses statistiques et son goal-average les dernières semaines. Elle devra confirmer ce statut contre deux concurrents directs : Oyonnax et Colomiers. L'USAP, toujours indisciplinée, reste perfectible mais elle est sur la pente ascendante depuis le début de saison.