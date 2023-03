USAP : 3 minutes 30 de folie pour un essai majestueux

Contre Bayonne, l'USAP a décroché un succès précieux dans la course au maintien. Si la deuxième mi-temps a été stressante, serrée et l'USAP a dû garder ses nerfs pour arracher la victoire, la première a été complètement débridée avec du jeu à tout-va.

ⓘ Publicité

Symbole de cette USAP libérée, malgré la pression du résultat, cet essai de la 38e minute. Durant 3 minutes 30, Aimé-Giral est passé par tous les sentiments. Tout est parti d'une touche sur la ligne médiane pour finir dans l'en-but avec l'essai de Kélian Galletier.

Le troisième ligne était forcément fier d'avoir conclu cette action de grand classe : "Quand on gagne, on tremble un peu moins, c'est un peu plus facile de se lâcher. Sur cette action, ça a rebondi de tous les côtés et ça nous sourit, en plus à titre personnel je concrétise donc ça c'est bien (rires). On est quand même fatigué à la fin d'une action comme ça mais ça fait vraiment une sensation particulière et agréable de concrétiser un mouvement comme celui-là."

loading

Les crochets majestueux de Jero De La Fuente

Pendant plus de trois minutes, l'USAP a tenté par tous les moyens de forcer le verrou bayonnais : une percée de Jake McIntyre, un coup de pied de ce même Jake McIntyre, le ballon perdu puis récupéré, des tentatives d'Aly Crossdale, une percée de Tristan Tedder, un ballon perdu puis de nouveau récupéré, des passes sautées puis enfin des crochets majestueux et décisifs de Jero De La Fuente et Sadek Deghmache finit par envoyer derrière la ligne Kélian Galletier.

Grand amateur de jeu de mouvement, le manager Patrick Arlettaz a aussi savouré ce moment : "Ce mouvement est magnifique de notre part et de la part des Bayonnais aussi. J'aime ces combats de boxe qui se passent sur un match. Là c'est un combat sur la même séquence, il y a eu plein de rebondissements et à la fin on marque, c'est pour ça que c'est beau.

"Il est magnifique cet essai, il est superbe avec un numéro exceptionnel de Jeronimo (De La Fuente). Il y a eu du talent, de l'envie, c'est cohérent ce qu'ont fait les joueurs, il y a le petit de 18 ans (Tuilagi) aussi, bravo à lui, à tous. Mais, je vais le redire, ce que fait Jero sur cette action est merveilleux, j'ai joué centre, j'aurais aimé être capable de faire ça."

Le public catalan a savouré ce mouvement d'envergure, symbole d'une USAP en pleine confiance et en grande forme pour lutter jusqu'au bout pour son maintien en Top 14.

L'essai de Kélian Galletier pour l'USAP face à Bayonne