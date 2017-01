USAP : Alipate Ratini "heureux" après son premier match et son premier essai

Alipate Ratini a fait son premier match avec l'USAP (victoire 17 à 13 contre Carcassonne), a marqué son premier essai et a donné sa première interview. Le Fidjien a fait une bonne impression, tout ça avec des crampons prêtés au dernier moment par son coéquipier Karl Chateau suite à un petit souci.

France Bleu Roussillon : Quel est votre sentiment après ce retour sur le terrain ?

Alipate Ratini : Ca faisait un moment que j'attendais ce moment, j'étais blessé et ça faisait huit semaines que je n'avais pas joué. Je suis vraiment heureux de ce retour sur le terrain. Le match a été très dur ce soir mais on a gagné, je suis content.

FBR : Aviez-vous de la pression avant ce match ?

AR : Non, pas de pression. J'étais juste heureux de rejouer.

FBR : Et un premier essai pour vous...

AR : Oui, merci aux garçons pour leur gros travail avant l'essai, c'était facile pour moi. Ca a été un cadeau qu'ils m'ont fait.

FBR : Satisfait de votre performance personnelle ?

AR : Ca va, j'ai fait quelques erreurs quand même sur ce match. Je dois encore augmenter mon niveau pour les prochains matchs.

Alipate Ratini se sent déjà comme aux Fidjis © Radio France - Cyrille Manière

FBR : Comment se passe votre intégration à l'USAP et dans votre nouvelle région ?

AR : Je me sens heureux, je suis bien à Perpignan, je me sens en famille comme dans mon pays. Des fois, je suis comme aux Fidjis. Beaucoup de garçons m'aident beaucoup et le staff aussi m'aide vraiment à me concentrer sur mon jeu et à travailler dur. Mes coéquipiers m'aident beaucoup et m'apprennent aussi.

FBR : Quels sont vos objectifs dans les prochains mois avec l'USAP ?

AR : Juste progresser dans mon jeu et aider du mieux possible Perpignan pour remonter au classement. Et bien sûr que si on travaille dur, on pourra se qualifier.

L'avis de Partick Arlettaz : "Bien content de l'avoir"

"Je suis très content surtout de son intégration et son état d'esprit. Il a envie d'apprendre aux entraînements et d'aider l'équipe. Il n'avait pas joué depuis longtemps et il a fait quatre-vingt minutes, ça c'est une belle performance et il n'a pas fait de bêtise. Sur la seule occasion d'essai qu'il a, il la claque. Tout le monde sait que c'est un joueur exceptionnel donc il faut qu'il continue comme ça. On sait que c'est un pari et qu'no part de très loin mais je tenais à l'avoir et donc je suis content de l'avoir. Je regrette rarement quand je veux quelque chose très fort et que je l'ai, je ne suis pas ingrat là-dessus et je suis bien content de l'avoir."