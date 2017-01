Alipate Ratini rejoint officiellement l'USAP

Alipate Ratini est depuis hier à Perpignan. Après un mois de négociations et des fois d'hésitations, le bouillant ailier fidjien s'est engagé avec l'USAP jusqu'à la fin de saison.

Alipate Ratini est officiellement usapiste jusqu'à la fin de saison. Le joueur fidjien de 25 ans a paraphé son contrat ce vendredi à Aimé-Giral. Les choses s'étaient décantées hier soir et tout a été conclu ce matin. L'USAP s'attache les services du bouillant ailier au gros potentiel. Christian Lanta : «Alipate Ratini est un ailier dans la tradition des grands ailiers fidjiens vitesse, crochets, créativité et marqueur d’essai. Joueur de haut niveau, il doit retrouver au sein de l’USAP ses qualités premières et redonner du sens à sa carrière.»

Alipate Ratini a tout du joueur moderne dans toute sa splendeur et dans toute son exagération. Comme convenu et annoncé, il était à Perpignan pour rencontrer les dirigeants du club catalan et pour se mettre d'accord ou non sur une collaboration.

L'ex joueur de Grenoble et du Stade Français a passé des examens médicaux complémentaires. Il en avait déjà passés il y a un mois. Ensuite, le joueur et son agent ont discuté du contrat avec les dirigeants usapistes. Le président ne s'en cachait pas il était surtout question de négocier autour des petites lignes à rajouter. L'USAP a voulu se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise et de tout débordement du joueur en dehors du terrain. Après ces discussions, un nouveau rendez-vous était fixé ce vendredi matin et l'affaire a donc été finalisée.

Alipate Ratini a été viré des deux derniers clubs dans lesquels il jouait (Grenoble et le Stade Français). Clairement, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui l'USAP a pu approcher un joueur de ce calibre. Sans les déboires extra-sportifs, le Fidjien serait intouchable financièrement pour un club de PRO D2.

L'USAP espère désormais que le fidjien fera parler de lui pour ses exploits sur le terrain. Peut-être dés la semaine prochaine contre Aurillac.