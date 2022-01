USAP : Alivereti Duguivalu indisponible plusieurs semaines

Alivereti Duguivalu a été un des grands artisans de la victoire de l'USAP, ce samedi, à Biarritz 25 à 23. L'ailier a inscrit deux des trois essais catalans. Il est aussi et surtout la révélation de la saison côté catalan.

Alivereti Duguivalu n'a cependant pas terminé la rencontre au pays basque. Blessé à la cuisse, il doit passer des examens complémentaires ce mardi mais c'est une probable absence de plusieurs semaines qui se dessine a expliqué l'entraîneur Patrick Arlettaz sur France Bleu Roussillon : "C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Il devrait être absent quatre semaines. C'est une déchirure, entre le tendon et la cuisse, c'est très haut donc on attend d'en savoir plus. C'est un joueur qui est devenu important pour nous et il l'a montré de nouveau samedi."

Pour le reste, l'USAP a surtout dû faire face à des joueurs contrôlés positifs au COVID et garde le silence sur leur identité. Il n'y a plus de cas à l'USAP et les positifs de la semaine dernière reprendront l'entraînement ce jeudi. Le deuxième ligne Shahn Eru (ménisque) devrait être opérationnel pour la reprise du Top 14 fin janvier idem pour le troisième ligne Joaquin Oviedo (cuisse).

Samedi en Challenge européen contre Lyon, l'effectif va de nouveau tourner :"On alignera es joueurs en manque de temps de jeu et des jeunes mais pas seulement. On équilibrera et certains joueurs qu'on utilise régulièrement joueront contre Lyon et d'autres contre Gloucester pour qu'ils ne perdent pas la forme."

En revanche, ce sera toujours sans la recrue treiziste Brayden Williame qui s'est fait une petite déchirure : "Il sort d'une saison complète qu'il a terminée sur deux mois de blessure et oui il enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée. On espère le faire débuter à Gloucester."

L'USAP recevra Lyon en Challenge européen, samedi soir, à Aimé Giral avant d'aller à Gloucester puis de retrouver le Top 14 le 29 janvier face à Lyon.