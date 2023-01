USAP : Arlettaz sur le départ ? Les joueurs font bloc derrière le staff

Le lundi est agité du côté d'Aimé-Giral. Après la défaite à Clermont, la question d'un remaniement s'est posée. Le président François Rivière a voulu prendre une mesure forte. Parmi les hypothèses envisagées, selon nos informations, David Marty. Le Président aurait souhaité que Patrick Arlettaz se rapproche de nouveau du terrain à la place de l'ex champion 2009, nommé entraîneur en chef en début de saison.

Cette solution a été rejetée par le manager actuel, Patrick Arlettaz, qui aurait alors proposé de partir. François Rivière aurait donc accepté. Mais cette décision n'a pas été bien reçue par le vestiaire de l'USAP qui l'a clairement fait savoir.

La séance d'entraînement de ce lundi matin a été modifiée et aurait débouché sur de longues conversations entre joueurs. Toujours selon nos informations, le groupe fait bloc autour de son staff. Si les résultats ne sont certes pas bons, la simple attitude et prestation des joueurs à Clermont en témoigne. Dans pareil cas, il est bien souvent facile de laisser filer un match et de prendre cinquante points.

Les représentants des joueurs reçus par la direction de l'USAP

Ce lundi midi, un conseil d'administration extraordinaire s'est tenu. La présidence de l'USAP a exposé ses projets de modification du staff. Mais, dans la foulée, toujours selon les informations de France Bleu Roussillon, les joueurs représentés par quelques uns de leurs cadres ont demandé à être reçus par la direction pour faire entendre leur voix et venir toujours en soutien de leur staff.

Désormais, quelles vont-êtres les décisions ? Les joueurs vont-ils parvenir à maintenir le staff actuel en place ou bien, Patrick Arlettaz va-t-il partir ? L'USAP ne communique pas pour le moment. Le directeur général Bruno Rolland devrait intervenir ce lundi dans 100% USAP sur France Bleu Roussillon.

En 2014, François Rivière avait fait le choix de ne pas toucher au sportif et le staff de Marc Delpoux avait pu continuer jusqu'à la fin de la saison avec une relégation au final. En 2023, le président du club catalan, sous la pression populaire, veut-il tenter quelque chose de peur de se le faire reprocher ensuite ?

Seulement, le contexte n'est pas le même. En cas de retouche du staff, y-a-t-il un plan B et une solution pour redresser la barre d'ici la fin de saison ? Patrick Arlettaz serait-il remplacé pour les cinq derniers mois ? Et puis surtout, à l'inverse des clubs qui ont procédé à des changements au cours de cette saison, il n'y a pas de malaise relationnel au sein du sportif à l'USAP. En 2023, l'USAP a bien des problèmes à résoudre et surtout des solutions à trouver.