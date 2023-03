USAP - Bayonne : Un choc à fort enjeu et un duel de 10

C'est un match qui promet avec un duel d'hommes qui promet. Bayonne, 5e, peut réaliser une grosse opération dans la lutte pour la qualification en cas de victoire à Perpignan. L'USAP, 13e, est aussi en grande forme et a le maintien pour obsession. Dans cette quête, une victoire contre les basques est indispensable.

Il y a un autre duel à suivre de près qui concerne deux hommes en forme, à l'image de leurs équipes. Les deux ouvreurs Jake McIntyre et Camille Lopez sont les maîtres à jouer des Basques et des Catalans. Les deux hommes ont été coéquipiers et concurrents sous le maillot de Clermont en 2019.

L'ouvreur australien de l'USAP ne cache pas son admiration pour son rival du jour : "Camille est un très bon mec avec une carrière énorme. Pour moi, cette année, il est sûrement le meilleur 10 du Top 14. Il est très dangereux avec le pied et dans le jeu. C'est un grand joueur et je suis heureux de jouer contre lui."

Quand Jake s'énerve, on l'écoute...

La montée en puissance de l'USAP correspond à la montée en puissance de Jake McIntyre les dernières semaines. Le petit blond aux chaussures blanches a été décisif contre le Stade Français, Brive et Pau. Le manager Patrick Artlettaz confirme l'importance prise dans le groupe par l'ouvreur : "Oui, il a une importance dans ce qu'on construit, oui il a du caractère, oui il a l'expérience du haut niveau et oui il fait partie de nos leaders."

D'apparence discret et réservé, Jake McIntyre est un peu le feu et la glace ! Leader de jeu, il a pris un rôle important au cœur du le groupe de l'USAP, capable de hausser le ton quand ça ne lui va pas à l'entraînement. Et quand Jake s'énerve, on l'écoute : "Je préfèrerais qu'il ne gueule pas, commente Patrick Arlettaz, parce que compte tenu de ses qualités, s'il ne gueule pas c'est que tout va bien ! Mais des fois, quand il faut gueuler, il faut gueuler."

Jake McIntyre, indispensable aujourd'hui, a pourtant eu une période d'adaptation à l'USAP et ne s'est pas imposé dès le début de saison. A l'inverse, Camille Lopez, lui, a très vite revêtu le costume du patron bayonnais. L'ex ouvreur de Clermont mais aussi de l'USAP (2013-2014) a fait toutes les feuilles de match de l'Aviron en Top 14. Froid et décisif il est le visage de la réussite de l'Aviron cette saison. Il fait clairement peur à Aimé-Giral mais les fans de l'USAP ont aussi foi en leur 10 : Jake McIntyre !

Les compositions d'équipes