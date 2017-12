USAP : Berend Botha absent au moins trois mois

Plus que la défaite, le gros coup dur pour l'USAP de sa soirée à Biarritz est la perte de Berend Botha. Le deuxième ligne sera absent pour une durée indéterminée pour le moment mais probablement d'au minimum trois mois.

La thèse de la malédiction commence à prendre toute sa valeur cette saison à l'USAP. Les grosses blessures s'accumulent et toujours sur des joueurs vraiment majeurs. Il est difficilement imaginable de voir Berend Botha rejouer avant mars (voire plus). Le deuxième ligne est sorti sur blessure à l'heure de jeu à Biarritz après une agression du talonneur basque qui lui a d'ailleurs valu un carton rouge.

Touché au visage, Berend Botha souffre de fractures à l'os malaire et au plancher orbital. Il a passé des premiers examens dans la soirée à l'hôpital à Biarritz et est finalement revenu ce matin à Perpignan. Il sera opéré ce lundi et son absence est au minimum de trois mois.

La soirée à Biarritz a été compliquée pour l'USAP qui a donc perdu Berend Botha sur blessure. Alasdair Strokosch (KO), Quentin Walcker (cuisse) et Shahn Eru (genou) mais ces blessures ne semblent pas inquiétantes. L'USAP qui a aussi perdu Gert Muller, expulsé à la55ème minute et qui attendra son passage devant la commission de discipline pour connaître la durée de sa suspension.