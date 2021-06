USAP - Biarritz : entre ses deux anciens clubs, Romain Terrain a le cœur sang-et-or

Ex biarrot et ex usapiste, Romain Terrain grade une profonde affection pour ses deux anciens clubs mais samedi dans cette finale de rêve pour lui, son coeur sera sang-et-or.

"Bonjour à tout le peuple catalan", Romain Terrain n'a pas changé, avant même le début de l'interview, ses premier mots sont pour les fans usapistes. Ses valeurs sur le terrain et en dehors en avaient fait un chouchou d'Aimé-Giral lors de son passage en Catalogne et il n'a pas oublié.

Mais, si Romain Terrain a joué à l'USAP de 2012 à 2016, il a aussi porté le maillot de Biarritz de 2009 à 2012. Depuis le Béarn, aujourd'hui, il s'apprête à savourer cette affiche entre deux clubs qu'il porte dans son cœur : "J'ai un fils basque et un fils catalan. Ce sont aussi mes deux derniers clubs en tant que professionnel. J'ai un peu plus de préférence pour le club de Perpignan, c'est mon dernier club, j'ai passé quatre saisons fabuleuses à l'USAP. C'est le club qui a collé le plus à ma peau. Tout un peuple et toute une région vivent pour ce club, c'est un truc fabuleux. J'ai passé aussi trois très belles saisons à Biarritz où je me suis régalé, j'ai vécu une finale de coupe d'Europe et gagné un bouclier européen. J'aimerais en tout cas très vite revoir ces deux clubs en Top 14 et j'espère qu'ils remonteront dès cette année.".

Un fils basque et un fils catalan

Donc oui, Romain Terrain na pas oublié l'USAP, surtout pas, des images restent ancrées dans sa mémoire : "Quand je pense à Perpignan, je pense à ce public. L'image la plus fort forte qui me reste c'est la demi-finale contre Agen en 2015, je me rappelle de cette marée humaine en descendant du bus pour aller jusqu'au vestiaire. C'était quelque chose de tellement fort. Ça ne peut pas s'oublier et rien que pour ça j'espère qu'ils vont vite retrouver le Top 14."

Quant au match, il s'attend à un partie disputée et très serrée : "Sur la saison ce sont deux clubs qui méritent amplement cette finale. On va voir un très très gros match. Au vu de la saison, on peut penser que Perpignan s'imposera mais ça reste une finale et tout peut se passer, c'est ça qui est beau. Ce sera une finale à très haute intensité, les Catalans connaissent bien les Biarrots et sont avertis que ce sera compliqué jusqu'au bout. Je m'attends à un super match".

Romain Terrain suivra ça de loin, devant la télé mais on a compris pour qui son cœur battrait samedi : "Bonne chance aux Catalans, je suis derrière eux et une pensée pour David Marty et Guillaume Vilacéca qui vont jouer la finale du championnat avec les Espoirs donc je suis vraiment de tout cœur derrière ces deux équipes de l'USAP."