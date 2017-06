USAP : Brice Mach ne pourra plus jouer

C'était une des recrues principales de l'USAP pour la saison prochaine mais Brice Mach ne pourra plus jouer au rugby. Le club catalan doit chercher un autre talonneur.

C'est un gros coup dur pour l'USAP, Brice Mach ne pourra pas jouer la saison prochaine. Brice Mach souffre des cervicales. Le talonneur de 31 ans est contraint de mettre un terme à sa carrière, il avait pourtant signé un contrat de trois saisons avec le club catalan.

La mort dans l'âme, le Catalan d'origine, mais qui n'aura donc jamais joué en première à l'USAP, a fait l'annonce de sa fin de carrière à la presse locale : "j'ai vu trois chirurgiens et les avis étaient tous clairs. Ma santé était en danger, je risquais d'être paralysé si je continuais à jouer au rugby. Je suis tombé du 200e étage quand on m'a annoncé ça. Je suis triste d'arrêter car le projet de l'USAP me plaisait énormément, j'y adhérais à 200%." (interview intégrale à venir sur Francebleu.fr)

Ce forfait inattendu va être une grosse déception pour les supporters qui attendaient avec impatience l'arrivée de l'ex Castrais. Son contrat avec l'USAP ne sera donc pas validé.

A ce poste, l'USAP s'est séparée de Jean-Philippe Genevois (qui a signé à Nevers) et a conservé deux jeunes joueurs : Raphaël Carbou et Yann De Fauverge. Le club est bien évidemment dans l'obligation de recruter un autre talonneur. A ce poste clef, il faut trouver un joueur disponible, il faudra sûrement se tourner vers l'étranger.