"C'était le choix le plus évident", explique Mathieu Acebes qui prolonge son contrat à l'Usap

Le capitaine de l'Usap vient de signer pour une année de plus dans le club catalan. Mathieu Acebes reste jusqu'en 2023 chez les Sang et or.

Une bonne nouvelle pour les supporters de l'Usap ! Mathieu Acebes reste jusqu'en 2023 chez les Sang et or. Une annonce qui rassure les supporters alors que cette semaine Karl Chateau, un autre leader, quitte le club catalan. Une année de plus à Perpignan, c'était une évidence pour le Capitaine.

France Bleu Roussillon : Pourquoi ce choix de rester à Perpignan ?

Mathieu Acebes : Pour la simple et bonne raison que c'était le choix le plus évident dans ma tête. Ma famille se sent très bien en Catalogne, ça fait six ans que je suis ici, ce sera le club le plus important de ma carrière. Je m'y sens bien, je m'y sens comme à la maison. Je n'avais pas envie de me poser trop de questions. J'ai essayé de me poser avec mon épouse, on a discuté. Pour nous c'était le choix le plus évident.

Décision personnelle et professionnelle aussi, j'imagine ?

Oui, mon ambition sportive est clairement liée à l'Usap. Le club est en train de tout faire pour rester au plus haut niveau et cela passera par nos résultats sportifs. Il est important pour nous de maintenir le club cette année. Ça sera très difficile et je le dis depuis le début, mais j'espère qu'on va y arriver pour avoir de beaux jours à l'USAP dans les années à venir.

À 34 ans, vous vous sentez comment physiquement ?

Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur mon âge. Ça me fait rire un peu. À partir du moment où on passe un certain âge, on est de suite catalogué comme "vieux joueur cassé de partout". Aujourd'hui, j'ai la chance avec mon physique d'avoir pu enchaîner les saisons, les matchs et d'avoir souvent joué. J'ai eu ces dernières années un problème de pubalgie, d'adducteur et j'ai subi une opération qui m'a fait beaucoup de bien. Je me sens très bien. Il n'y a pas de question d'âge. Si je prends la décision de rester un an de plus, c'est pour jouer, pour être performant et pas pour faire le nombre.

Votre prolongation coïncide avec le départ de Karl Château qui va à Colomiers. C'était pour rassurer les supporters ?

Non, et puis ce n'est pas moi qui gère la communication. Le départ de Karl nous touche tous, parce que c'est un joueur important des dernières années de l'USAP. Maintenant, on est tous conscient de la situation quand on est joueur de rugby professionnel. On peut vite passer d'un club à un autre. C'est un sport de haut niveau qui est cruel. Je suis aussi passé par là, j'en ai parlé avec Karl. Il faut avancer, chercher le positif. Et le club de l'USAP ira toujours de l'avant avec ou sans moi, ou sans d'autres. L'institution est plus importante que les personnes.