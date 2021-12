USAP - Castres (19-20) : "On méritait mieux", Patrick Arlettaz

L'USAP perdu d'un point contre Castres. Les Castrais font la bonne opération en haut de classement, les Catalans restent sous la menace en fin de classement. retrouvez les réactions d'après match.

C'était le meilleur arbitre... la saison dernière

Patrick Arlettaz (entraîneur de l'USAP) : Ca se joue sur cette dernière action avec beaucoup de fautes mais l'arbitre ne nous donne rien. C'était le meilleur arbitre la saison dernière mais ce n'est plus le cas. On aurait pu assurer la victoire plus tôt. C'est dommage pour mes joueurs, je trouve que ce n'est pas juste, je trouve qu'on méritait autre chose. On est fiers les Catalans et quand il y a des règles, il y a des règles donc à un moment donné il y a des choses qui sont difficiles à avaler. Sur l'essai de castres, les arbitres assistants disent qu'il y a un doute mais il n'est pas vérifié à la vidéo. Mais, ça créé de la frustration.

Sur la fin du match, on fait tout pour aller chercher la victoire, on garde le ballon pendant trois minutes mais on ne nous donne rien. On le méritait et je ne fais pas dans le registre de "personne ne nous aime". Mais, ce que je vais retenir de ce match c'est que je suis fier des joueurs dans l'engagement face à cette équipe de Castres dont c'est le point fort. Si on est comme ça sur les treize matchs qu'il reste, je pense que l'issue sera positive.

C'est frustrant

Mattéo Rodor (demi d'ouverture de l'USAP) : C'est frustrant. On a fait des petites erreurs qu'on paye fort à l'arrivée. On peut se dire qu'on le méritait plus qu'eux mais on ne va pas parler d'injustice, tous les joueurs ont tout donné. on a fait pour le gagner par contre Ca avait basculé pour nous contre Clermont mais pas cette fois-ci.

On est dans le vrai mais on manque de maîtrise

Damien Chouly (troisième ligne) : Bien sûr que c'est frustrant mais on peut encore s'en prendre à nous-même. On est dans le vrai, on le savait déjà depuis quelques matchs. On a quelques certitudes. C'est la maitrise qui nous fait encore défaut et c'était le cas ce soir. On n'a pas su bien sortir de notre camp. On a su le faire en première mi-temps mais pas en deuxième. C'est similaire au match contre le Stade Français, c'est un match qu'on tient et on le laisse filer. Ce sont des points perdus qui peuvent manquer à la fin de saison. Sur le bilan comptable, on n'est pas dans les clous. Il reste une moitié de saison, à nous de rectifier.

Une vraie performance de gagner ici

David Darricarrère (entraîneur de Castres) : Le choix d'aller en touche plutôt que de prendre la pénalité nous va bien, les joueurs ont fait leur choix et ils l'assument, ça a bien marché. Les deux équipes ont tout donné, tous les joueurs ont fini sur les rotules. C'était un combat acharné, un combat de tous les instants. A la moindre erreur, on pouvait être sanctionnés par le pied de Jaminet. C'est une vraie performance de gagner ici. Il y a beaucoup de choses à dire sur notre contenu mais on a la récompense. Je le redis, c'est une vraie performance de gagner ici et je sais que c'est cruel pour eux de perdre comme ça, ça se joue sur des détails.

Jérémy Fernandez (demi-de-mêlée Castres) : on savait qu'en venant ici, on aurait du combat. On l'a eu, on a fait pas mal d'erreurs et on a été sous pression surtout en première mi-temps. On s'attendait à un match difficile et on y a eu droit. On aurait très bien pu perdre, il n'y aurait rien eu à dire. On a fait beaucoup de fautes, beaucoup trop. C'est seulement notre deuxième victoire à l'extérieur et la plupart du temps c'est à cause de toutes les fautes que l'on fait. Ca a failli être de nouveau le cas sur ce match.