USAP - Christian Lanta sur Ratini : "On va trouver les solutions pour qu'il reste"

A deux jours du match de l'USAP contre Angoulême Christian Lanta a évoqué le futur d'Alipate Ratini à l'USAP. Visiblement tout le monde est d'accord pour poursuivre l'aventure ensemble, il ne reste plus qu'à finaliser.

Alipate Ratini est arrivé en janvier à l'USAP. Le club catalan avait fait le pari de relancer ce joueur bouillant qui avait été chassé de Grenoble et du Stade-Français. L'ailier a mis plusieurs semaines à s'adapter mais monte désormais en puissance, lors du match à Narbonne il a inscrit trois essais.

Se pose maintenant la question de son avenir. Il n'a toujours pas prolongé son contrat à l'USAP. Dans l'Indépendant, au matin du match à Narbonne, l'ailier fidjien affichait clairement son envie de rester. Ce mercredi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant match contre Angoulême, le directeur sportif Christian Lanta est revenu sur les dernières prestations de Ratini : " c'était un pari risqué et il est en passe d'être gagné. On va attendre la fin de saison pour être sûr que le pari est bien gagné parce que ce sont toujours des choses fragiles mais en tout cas je suis bien heureux pour lui et pour le club car il montre de match en match qu'il est l'ailier dont on avait besoin."'

France Bleu Roussillon a alors demandé à Christian Lanta si une prolongation de contrat d'Aliipate Ratini était en bonne voie : "j'ai envie qu'il reste et il va rester. Par cette phrase, je veux surtout vous dire que le staff et lui nous sommes tous d'accord pour qu'il reste donc quand je dis qu'il va rester c'est surtout pour dire qu'on va trouver les solutions pour qu'il reste. Mais, on fera en sorte que la manière dont il va rester, on créé le même contexte. ce serait absurde que la saison se finisse bien et qu'elle ne rebondisse pas sur une saison encore meilleure donc c'est pour ça que c'est un peu long de tout mettre en place pour qu'il réussisse".

Pour tirer le meilleur d'Alipate Ratini, le club avait notamment fait appel à son ancien joueur Kisi Pulu pour l'accompagner et le chaperonner. Conserver Alipate Ratini sonne aussi comme une évidence pour l'USAP si elle veut afficher ses ambitions car, en effet, le club n'a pas fait la moindre recrue sur les lignes arrières pour la saison prochaine.