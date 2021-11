USAP - Clermont 26-24 : Joie catalane, frustration auvergnate

L'USAP a su être renversante pour arracher la victoire 26 à 24 grâce à un essai d'Alan Brazo à la dernière minute. Les Catalans font la bonne opération dans la lutte pour le maintien et peuvent être satisfaits.

Sébastien Vahamaahina (deuxième ligne de Clermont) : "C’est la faute à notre discipline. On a fait trop de fautes. On gère mal les dernières minutes, l’USAP a montré plus d’envie que nous. En première mi-temps, on fait nos lancements et ça a super bien marché. On doit chercher à gagner le match quand on mène au score, on n'a pas su le faire.

Sur la dernière touche, on a perdu du temps, l'arbitre nous avait prévenus, on aurait dû exécuter ses ordres. C’est de notre faute. On venait pour faire quelque chose ici et on n’a pas réussi.

C’est la deuxième fois que je reviens à Aimé-Giral avec Clermont, là j’étais capitaine c'était un peu différent mais de revenir ici ce n’est pas ce qui va me distraire.

Lucas Bachelier (troisième ligne de l'USAP) : "On a fait les choses à l'envers en première mi-temps. On a joué tous les ballons en première mi-temps et il n’aurait pas fallu. En tous cas, c’était important de gagner ce match, tous les matchs à domicile sont importants. Il y avait aussi la volonté de gagner pour Karl (Chateau) et pour l’anniversaire de Damien Chouly. On voulait vraiment aller chercher cette victoire.

Une victoire pour Karl - Lucas Bachelier

On a récupéré tout le monde, on avait une meilleure profondeur de banc et tout de suite c'est plus facile. On a des joueurs internationaux et ça aide à gérer les fins de match comme celle-là. On voulait vraiment décrocher cette victoire pour Karl car sur le terrain ou dans la vie de groupe, c’est quelqu’un de très investi. C’est un joueur qui m’a épaulé quand je suis arrivé »

Mike Tadjer (talonneur de l'USAP) : "Ca nous sourit a la fin. C’était très dur à vivre sur le bord du terrain. Avec onze points de retard à la mi-temps, on s’est dit que ce n’était rien et qu’on pouvait remonter. On a eu du caractère, on l’a montré. La première mi-temps n’a pas été top. On n’a pas mis ce qu’il fallait mais en les privant de ballons et avec plus d’agressivité, on a réussi à faire basculer le match. On a montré du caractère mais aussi de la maîtrise, en fin de match on a été galvanisés, le public crie dans tous les sens et ça nous pousse. »

J'avais peur de faire une cagade - Melvyn Jaminet

Melvyn Jaminet (arrière de l'USAP) : "Il fallait rattraper les défaites a la maison. L’équipe n’a rien lâché, on arrive à arracher ce succès. Ca fait plaisir, tous les coéquipiers m’ont bien accueilli cette semaine. Tout le monde dans l’équipe me soutient. Je suis très heureux de retrouver Aimé Giral. Bien sur que ce qui s’est passé lors de la tournée avec les Bleus m’a porté. Le plus difficile est de revenir en club et de rester performant. On jouait contre Clermont et c'était tout aussi important pour le club que quand tu affrontes les Blacks.

C’était un vent compliqué à apprivoiser. Les deux pénalités manquées auraient pu couter cher. Sur la fin de match, sur le dernier ballon quelques démons sont revenus d'Australie (rires). J’ai cafouillé, le ballon est dévié par le vent et je n’entends pas la sirène. Je ne voulais pas taper de peur de faire une cagade."

Patrick Arlettaz (entraîneur de l'USAP) : "Les cinq dernières minutes sont les plus belles depuis longtemps. C’est la mentalité que j’aime. On n’a pas cherché à jouer au pied, à mettre une pression quelconque. On a joué notre jeu avec la possession. J’ai vu quinze mecs d’accord avec ça. On a joué de manière rêveuse et des fois c’est bien.

Cette victoire n'a n’assure de rien pour la fin de saison, ça va être compliqué jusqu’au bout mais ça nous rend légitimes et ça c’est intéressant. On est jamais favoris, ça on le sait mais la nouveauté ce soir c’est qu’on ne perd pas avant d’avoir joué le match. Ca entretient l’espoir. Si le stade est plein c’est parce que le public est comme nous, il sait que c’est dur mais il sait qu’on peut le faire.

On a été pénalisés, beaucoup, souvent par notre faute mais pas tout le temps. On s’est juste dit à la mi-temps qu’il ne fallait pas leur laisser la possession sinon la chose deviendrait impossible. Il fallait garder notre jeu mais différemment aussi de temps en temps pour revenir dans le match. A Toulouse je vous avais dit que les remplaçants avaient été nuls mais aujourd’hui ils ont été excellents. Pour battre ce genre d’équipe, il faut jouer à 23."