L'USAP s'incline face aux Irlandais du Connacht

L'USAP n'a pu éviter un nouveau revers cette saison (36 - 21). Les Catalans ont soufflé le chaud et le froid et n'ont pas pu lutter en fin de match après le carton rouge donné à Adrea Cocagi. Paddy Jackson a connu une soirée compliquée.

Perpignan, France

L'USAP a eu des hauts et des bas dans cette soirée européenne. Le score reste anecdotique dans cette compétition mais les Catalans ont de nouveau baissé pavillon à Aimé-Giral : 36 à 21.

réalise une bonne entame et grâce à un essai de Julien Farnoux puis une pénalité de Paddy Jackson se détache 8 à 0. Les Catalans retombent ensuite dans leurs travers et surtout se trouent en défense à plusieurs occasion. Ce sont du coup les Irlandais qui virent en tête grâce à trois essais. Durant cette période, l'USAP peine à refaire surface et à s'adapter à l'arbitrage.

Au retour des vestiaires, l'USAP retrouve le fil du match et refait rapidement son retard grâce aux essais de Manu Leiatua (guidé par la pack dans l'enbut) et Lotima Fainga'Anuku servi en bout de ligne (18-22 à la 48e).

A la 57e, alors que l'USAP est définitivement sur le point de recoller au score, arrive la tuile ! Le centre usapiste Adrea Coacgi se rend coupable d'un déblayage non réglementaire. Avec cet arbitrage, ça ne pardonne pas c'est carton rouge !

Carton rouge pour Adrea Cocagi

De son côté, Paddy Jackson ne vit pas une grande soirée à son poste et encore moins dans les tirs aux buts. A tel point que pour la première fois de la saison c'est Tom Ecochard qui le remplace dans l'exercice du jeu au pied et parvient justement à ramener le score à 21-22 à la 62e. La soirée ultra compliquée de l'ouvreur irlandais de l'USAP se termine par une sortie sous les sifflets d'une partie du public.

Dans ce deuxième acte, c'est le Connacht qui peine à avoir le ballon. Mais sur une de leurs rares possessions, la supériorité numérique aidant, les Irlandais trouvent des brèches dans la défense catalane et à la 68e minute ils marquent l'essai du bonus offensif. L'essai de la victoire arrive deux minutes plus tard (21-36 à la 71e). L'USAP ne peut plus renverser les Irlandais en fin de match.

L'USAP retrouvera le terrain et le Top 14 samedi prochain au Racing.