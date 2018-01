Perpignan, France

Et voilà encore des blessés à l'USAP ! La victoire à Dax a laissé des traces. A la fin du match, les entraîneurs ne cachaient pas leurs inquiétudes concernant les trois trois quart-centre du jour.

Les nouvelles sont finalement rassurantes pour Adrea Cocagi qui pourra tenir sa place vendredi pour la réception d'Aurillac. Sa blessure est sans gravité.

En revanche, le club catalan devra se passer de Lifeimi Mafi et de Sione Piukala. Les deux joueurs sont plus sérieusement touchés et ne rejoueront même probablement pas pendant un bon mois, ils souffrent d'entorses au genou.

Le pilier Alex Brown ressentait aussi des douleurs au genou et demeure incertain pour la réception du club cantalien.