USAP : Deghmache et Dubois prolongent

Lucas Dubois et Sadek Deghmache

Sadek Deghmache et Lucas Dubois continuent leur aventure sous les couleurs Sang et Or. L'USAP a annoncé ce jeudi la prolongation des contrats des deux joueurs.

A 27 ans, le demi de mêlée Sadek Deghmache a signé pour deux saisons de plus à Perpignan avec une troisième année supplémentaire en option. Il a participé à 15 matchs de top 14 cette saison.

L'arrière Lucas Dubois prolonge lui aussi pour deux années supplémentaires avec le maillot de l'USAP. Agé de 24 ans, il cumule cette saison 13 feuilles de matchs en championnat avec le club catalan.