USAP : Des débuts forcément inoubliables pour Matéo Jeune Joly

Il a un nom qui marque, forcément. Jeudi dernier contre Aix-en-Provence, Matéo Jeune Joly a vécu ce grand moment toujours à part et important pour un jeune joueur : les premiers pas dans le monde professionnel. Le moment restera gravé à bien des égards devant quelques copains et coéquipiers des espoirs qui ont brisé le silence du huis-clos d'Aimé-Giral à son entrée en jeu.

Matéo Jeune Joly n'avait pas pu le faire à Oyonnax, il a donc repoussé l'échéance d'une semaine pour le dernier quart d'heure du match contre Provence Rugby (victoire 42 à 3) : "C'est une fierté mais ce n'est pas un aboutissement, j'espère que c'est le début de quelque chose mais il va falloir beaucoup travailler.

Quand je suis entré sur la pelouse, j'ai regardé partout autour de moi, je n'arrivais pas à y croire. Heureusement, le coup d'envoi a été tapé de mon côté, ça a été plus simple, je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir et je me suis mis directement dans le match. On m'a bien mis en confiance avant le match et à mon entrée le score était large, ça enlève une certaine pression. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et de fierté de jouer dans un stade comme ça".

Le carton jaune me gâche ce premier match

Le plaisir a été assez court pour le jeune gardois d'origine. Sil n'oubliera pas sa première chez les grands, il n'oubliera pas non plus que dès son premier match il a pris un carton jaune à quatre minutes de la fin du match pour un petit geste d'antijeu : "Je rattrape Massip (l'arrière d'Aix) et j'essaye juste d'empêcher la passe. J'y ai peut-être mis un peu trop d'engagement et d'envie, je tape sur le ballon, la faute y est, il n'y a pas de souci. Ça me gâche mon premier match, il me restait encore cinq minutes à jouer et je sais que ce sont des moments qui sont rares et qui peut-être ne se reproduiront jamais, on ne sait pas. Je voulais profiter au maximum et j'étais énervé contre moi-même."

Il se souviendra tout-de-même l''intensité de match de PRO D2 même en quelques minutes : "c'est plus rapide, ça tape plus fort même si on n'a pas l'impression, on le sent vite que c'est un autre niveau, mais ça reste beaucoup de plaisir."

Comme tous, Matéo Jeune Joly a forcément l'envie de goûter de nouveau à ce plaisir. Il continuera de faire ses gammes avec l'équipe espoirs qui réalise une saison exemplaire et restera à disposition, dès que l'USAP aura besoin de lui. En attendant mieux. Plutôt que de garder le carton jaune, le maillot de cette première fois sera évidemment conservé à vie pour se remémorer ce court instant.