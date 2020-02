USAP : Des débuts inoubliables pour le jeune Melvyn Jaminet

Il y a des valeurs qui ne se perdent pas en rugby. Quand un jeune débute chez les grands, on dédramatise l'événement et avant les débuts, il a eu droit à son bizutage. La chevelure du jeune catalan d'adoption a disparu : "c'est Mathieu Acébès qui a voulu que je lui ressemble un peu", a-t-il expliqué en souriant un brin intimidé lors de sa première conférence de presse d'après match.

Et les valeurs ne se perdent pas non plus sur le terrain. Quand il a marqué son essai, alors que le match était plié, tous ses coéquipiers se sont jetés sur lui dans l’en but, les avants en premiers. Tous connaissent la signification d'un premier match et en plus d'un premier essai chez les grands.

La rentrée de Melvyn Jaminet (commentaires France Bleu Roussillon) Copier

Dans cette ambiance si particulière ce vendredi soir à Aimé-Giral avec la présence de Carles Puigdemont, la performance de Melvyn Jaminet n'est pas du tout passée inaperçue. Les fans de rugby et de l'USAP étaient là et avant tout intéressés par la prestation de l'USAP. Melvyn Jaminet a pu découvrir Aimé-Giral dans une ambiance particulière : "oui, c'était un truc de malade cette ambiance, pour un premier match c'est énorme."

Un essai après une petite percée et une jolie feinte de passe, le jeune de 20 ans n'oubliera pas ce moment : "C'est normal, une première ça provoque forcément une sensation particulière. J'avais un peu d'appréhension avant de rentrer sur la pelouse mais Patrick (Arlettaz) m'a mis à l'aise avant de rentrer sur la pelouse en me disant de jouer comme en Espoirs."

L'essai de Melvyn Jaminet en live sur France Bleu Roussillon Copier

Passées les émotions de cette première si particulière, le jeune varois est conscient qu'il va falloir bosser encore plus pour goûter de nouveau aux émotions des grands matchs : "j'ai eu pas mal de ballons et forcément j'avais un peu d'appréhension pour attaquer donc quelques fois j'ai trop gardé le ballon et je vais le revoir à la vidéo, je vais devoir progresser sur ça."

Melvyn Jaminet est donc un nouveau jeune qui frappe à la porte de l'équipe première. Après Matteo Rodor, Lucas Dubois, Alban Roussel est bien d'autres, c'est un nouveau visage qui se rajoute en équipe une. La deuxième chance viendra peut-être plus tard, mais elle viendra.