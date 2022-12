USAP : Des nouvelles plutôt rassurantes de Tristan Tedder

A peine trois minutes de jeu et un gros coup de froid au GGL de Montpellier. Sur un plaquage face à l'ailier du MHR, George Bridge, l'arrière de l'USAP Tristan Tedder tombe net et ne se relève pas. Pendant plusieurs minutes, le prodige usapiste reste au sol, allongé sur le ventre. Il est évacué sur civière et dirigé vers le centre hospitalier.

A l'issue de la rencontre, le manager de l'USAP, Patrick Arlettaz a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant Tristan Tedder : "Il a été KO pendant un petit moment. Après, ça allait plutôt bien, il n'avait pas trop de douleurs et bougeait, il était plutôt conscient. Il a quand même été dirigé vers Gui de Chauliac (CHU de Montpellier) pour passer des examens car, sur les images, on voit quand même une torsion assez importante. Aux dernières nouvelles, ça va plutôt bien, plus de peur que de mal"

L'USAP a ensuite manqué sa première mi-temps et a commis des erreurs inhabituelles au vu de ses dernières prestations mais il n'y a pas de lien à voir avec la blessure de Tristan Tedder selon le manager : "Il n'y a pas à se chercher d'excuses, on a été surclassé, on a balbutié sur les rucks, on n'a pas été tactiquement. Ce n'est pas une bonne prestation. On a mis de l'envie mais ce n'était pas organisé et on s'est fait punir."

Pourtant, le choc subi par Tristan Tedder a bel et bien jeté un froid sur la pelouse, le demi d'ouverture de Montpellier, Louis Carbonel a évoqué le sujet : "Ca fait quelque chose sur le coup, même si ce n'est pas un joueur de ton équipe, car tu te dis que ça pourrait très bien être toi à sa place. C'est un sport de combat et ça ne fait pas plaisir de voir quelqu'un, même de l'équipe adverse, sortir sur civière. On se dit qu'on est chanceux d'être debout à ce moment-là".

L'USAP s'est finalement inclinée 38 à 10 sur le terrain des champions de France. Une mauvaise soirée pour l'USAP puisque les concurrents au maintien ont pris des points et puis l'USAP a eu peur de perdre Tristan Tedder pour un moment. L'arrière ne sera pas du match contre La Rochelle mais, sauf mauvaise surprise, l'absence ne sera pas trop longue, en l'attente bien évidemment des résultats des examens.