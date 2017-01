USAP : des retours, mais des soucis en deuxième ligne

L'USAP a repris l'entraînement ce lundi et jouera samedi à Mont-de-Marsan son premier match de 2017. Jonathan Bousquet est de retour. En revanche en deuxième ligne, l'USAP a des soucis.

Les mois de novembre et décembre ont été durs pour l'USAP avec beaucoup de blessés. L'infirmerie a été bien garnie à plusieurs reprises. Des joueurs, légèrement blessés sont totalement guéris et postulent désormais pour le déplacement à Mont-de-Marsan comme Julien Farnoux, Loïc Charlon, Jean-Bernard Pujol et bien d'autres encore.

L'USAP compte aussi un retour d'envergure, celui de Jonathan Bousquet. L'arrière avait manqué le début de saison, il était revenu fin octobre avant de se blesser de nouveau. Jonathan Bousquet est de nouveau opérationnel et postule pour le match à Mont-de-Marsan.

Joe Carlisle sera du voyage à Mont-de-Marsan

A l'ouverture, le club catalan a connu pas mal de difficultés les derniers mois. Un nouvel ouvreur est arrivé en la personne de Joe Carlisle (ex London Welsh) et devrait être dans le groupe dès samedi. "Il y a de fortes chances qu'il joue", a commenté le directeur sportif Christian Lanta.

"Ce n'est pas plus mal de le confronter le plus vite possible à la PRO D2 de manière à ce qu'il s'intègre le plus vite possible et qu'il assimile les lancements car ça reste un poste difficile. Il y a bien sûr le problème de la langue mais ça reste un garçon qui a assez d’expérience pour s'adapter au plus vite".

Absent depuis plus d'un mois, Mathieu Bélie devrait pouvoir postuler pour le voyage montois. En tous cas, il s'entraîne. Le jeune Paul Marty, qui était blessé, est aussi de retour. À ce poste l'USAP dispose également de Romuald Seguy. En revanche, il faudra attendre encore un bons mois pour espérer revoir Enzo Selponi.

Vivalda et Millo-Chluski "out"

Pour d'autres blessés de longue date, c'est encore juste pour Mathieu Acébès. Il court et devrait pouvoir revenir la semaine prochaine contre Aurillac. idem pour le deuxième ligne Romain Millo-Chluski. En deuxième ligne, l'USAP est privée d'un deuxième joueur pour le déplacement dans les Landes : Yohan Vivalda qui a eu une grippe se remet doucement.

Pour l'ailier Yohann Artru, blessé depuis avril, le retour est proche. Il reprendra complètement l'entraînement le 23 janvier.