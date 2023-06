USAP : deux candidats en lice pour la présidence de l'association

L'USAP association aura-t-elle un nouveau président ? Après un mandat de trois ans, Axel Barrière qui avait succédé à Bernard Llaona est de nouveau candidat. L'expert comptable de métier désire être réélu mais c'est un candidat solide qui se présente face à lui, ce qui rend l'élection indécise. Nicolas Rodor connaît bien la maison et bénéficie de soutiens forts. Les deux candidats restent très prudents sur l'issue du vote.

L'élection va se faire en deux temps. Ce mercredi soir (28 juin), les 188 adhérents vont voter pour le nouveau conseil de gestion. Il compte 36 membres et 13 sièges sont à renouveler. Ce sont ces 36 membres qui désigneront ensuite le nouveau président lors de l'élection du 12 juillet.

Pour les 13 places à pourvoir, il y a 25 candidats, certains sont proches de Nicolas Rodor, d'autres d'Axel Barrière. Le résultat de mercredi donnera une forte tendance sur le nom du prochain président de l'USAP association dont le rôle est capital au club bien évidemment.

"Il va falloir de nouveau fédérer les forces vives", Nicolas Rodor

Nicolas Rodor, le nom est très connu à l'USAP, il est le fils de Jacky Rodor, ancien président du club dans les années 90, et aussi le père de Mattéo, demi-de-mêlée. Il est aussi ancien footballeur professionnel et était jusqu'à présent le manager du club du SCAR Rivesaltes qui évolue en fédérale 3.

Il a décidé de franchir le pas et de briguer la présidence de l'USAP Asso : "J'ai été poussé par des personnes qui pensaient que je pouvais amener quelque chose. J'étais au conseil de gestion et j'avoue que j'ai été un peu surpris par le fonctionnement que j'ai découvert avec un président qui décide un peu seul ou avec deux ou trois personnes."

"La seule commission qu'on a pu mettre en place après avoir insisté concerne le déménagement du centre de formation. Il a été envisagé d'envoyer les jeunes à Baixas mais on était plusieurs membres à penser que ce n'était pas la bonne solution et on a insisté pour monter une commission pour savoir s'il fallait aller à Baixas ou rester à Perpignan. On a finalement décidé de rester sur Perpignan. On pensait que le président irait dans notre sens mais il a continué d'insister pour aller à Baixas, il a soumis ça au vote et il a finalement décidé d'aller dans notre sens."

S'il est élu, Nicolas Rodor veut également mener à bien plusieurs projets : "il y a bien sûr le projet du centre de formation, même s'il est un peu en stand-by, mais ce n'est pas tout. Il va falloir fédérer de nouveau toutes les forces vives. Il faut pérenniser nos équipes en élite, il y a l'intégration de l'USAP féminin, le développement des liens avec la Catalogne sud, il y a les liens à tisser sur notre territoire, il y a le projet global de formation pour savoir quels joueurs on veut former et comment. Il y a le développement de nos ressources aussi."

"J'ai fait avancer le dossier du déménagement des espoirs, ce qui aurait dû être fait depuis quinze ans" Axel Barrière

Si un élan se dégage derrière la candidature de Nicolas Rodor, l'actuel président Axel Barrière sollicite de nouveau la confiance des adhérents et veut poursuivre l'action engagée. Il défend son bilan et prône la continuité.

"J'ai passé trois ans difficiles car en plus du COVID, il y avait des perspectives financières compliquées, explique Axel Barrière, on devait être en dépôt de bilan. J'ai redressé cette situation. J'ai vécu trois ans difficiles alors j'aimerais avoir trois années plus sereines pour mener une continuité de politique. Par rapport à ce qu'on a commencé à mettre en place, il faut quatre ou cinq ans pour en récolter les fruits, je trouve que ce serait dommage pour moi de ne pas bénéficier de ces trois ans supplémentaires. On a favorisé le rapprochement de l'USAP avec les clubs du territoire, Adrien Planté m'a beaucoup apporté durant cette période et j'aimerais voir tout ce que cela va donner."

Axel Barrière met aussi en avant son travail effectué auprès des collectivités territoriales : " j'ai renoué des liens de confiance avec la Mairie, le Département et la Région et ce qui me paraît le plus important aujourd'hui est justement de mener à bien la construction du centre de formation et d'entraînement. Il y a des réformes en cours et si en 2025/2026 on n'a pas d'infrastructures dignes de ce nom, l'USAP n'existera plus en terme de formation parce que les critères demandés tendent vers le très haut-niveau."

En trois ans de présidence, Axel Barrière juge avoir fait avancer des dossiers qui étaient à l'arrêt : "j'ai un bilan qui peut être critiquable comme tous les bilans mais j'ai fait avancer des choses. J'ai renoué des liens de confiance avec les collectivités. J'ai fait avancer aussi un dossier qui aurait dû être fait depuis quinze ans, c'est le déménagement des espoirs de la cité Clodion, il y a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui c'est acté et le 1er juillet, les espoirs ne seront plus à la cité, pour moi c'est une très belle victoire."