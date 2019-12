USAP : Deux joueurs rendent hommage aux supporters

Perpignan, France

La scène était clairement marquante vendredi dernier sous la pluie drômoise. A la fin du match, les joueurs de l'USAP ont traversé tout le terrain et la piste d’athlétisme pour aller saluer leurs supporters qui avaient fait le déplacement à Valence.

Le remerciement habituel s'est, à l'arrivée, transformé en bain de foule. Supporters et joueurs se sont retrouvés mélangés. Le déplacement à Valence n'est pas le plus périlleux de la saison, ces supporters-là ont déjà fait beaucoup plus de route pour encourager les leurs. Mais, le stade Georges-Pompidou n'est pas abrité. Durant toute la rencontre, les supporters, sous la pluie n'ont cessé de donner de la voix pour encourager les leurs qui ont certes gagné mais sans fournir une prestation d'immense qualité.

"C'est incroyable"

Invités de Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, le pilier Quentin Walcker et le troisième ligne Karl Chateau ont tenu à remercier leurs fans pour ce soutien une nouvelle fois hors normes. Sur place, à Valence, la presse locale a également souligné que jamais une équipe visiteuse n'avait déplacé autant de supporters.

Karl Chateau : "_C'est une phrase un peu bourgeoise mais on est habitué. On sait les efforts qu'ils font, on était encore un vendredi et on sait que des gens sont obligés, du coup, de poser un jour et de prendre sur leurs vacances mais aussi de financer le déplacement. C'est incroyable. Il y avait des drapeaux, des couleurs et un soutien durant tout le match car on les entend et encore plus à Valence où ils étaient presque majoritaires. Ça fait quelques temps qu'on se sent redevables de leur soutien et on les remerciera à chaque foi_s."

Quentin Walcker : "C'est exceptionnel de les voir durant tout le match en cirés sous la flotte, il faisait froid et ce n'était pas agréable. On se dit "ouahou". Ce sont des gens amoureux du club et quelque part aussi amoureux des joueurs pour rester comme ça au stade plus d'une heure et demi à nous supporter sous la pluie et dans des conditions horribles."

