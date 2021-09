USAP : Deux trophées pour Melvyn Jaminet

L'USAP a particulièrement été mise à l'honneur lors de la 17e nuit du rugby sur Canal + à l'Olympia à Paris. Melvyn Jaminet a reçu deux trophées et le staff catalan a aussi été récompensé.

Le rugby français décerne ses récompenses. Lors de cette 17e nuit du rugby à l'Olympia diffusée sur Canal plus, l'USAP championne de France de PRO D2 a été mise à l'honneur.

L'arrière Melvyn Jaminet était nommé dans deux catégories et a doublement raflé la mise. Il a d'abord été désigné par ses pairs comme étant la révélation de la saison dernière (Top 14 et Pro D2 confondus). Il a devancé le toulousain Mathis Lebel et le castrais Gaëtan Barlot.

Le nouvel international a aussi été élu meilleur joueur de la PRO D2. Il était en concurrence avec l'ex joueur de Vannes Pierre Popelin et le joueur de Biarritz Francis Saili.

L'USAP ramène un autre trophée à la maison. Le staff catalan a été désigné comme le meilleur sur la saison dernière.

Un autre catalan était en lice : l'arbitre Mathieu Raynal. Il n'a pas été récompensé, c'est Romain Poite qui a été désigné par les joueurs comme étant le meilleur arbitre français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



