USAP : Faasalele forfait et des incertains pour le match contre La Rochelle

Piula Faasalele manquera les matchs de l'USAP contre La Rochelle et Toulouse

L'infirmerie n'est pas encore vide côté catalan. Loin de là. Le coup dur pour l'USAP c'est la blessure de Piula Faasalele. Le deuxième ligne souffre d'une déchirure aux ischios et manquera les deux prochains matchs contre La Rochelle et Toulouse. Son retour se fera pour la réception de Clermont, après la trêve internationale.

L'USAP attend jeudi pour entériner les forfaits ou les retours de plusieurs joueurs. Au centre, Jeronimo De La Fuente qui a manqué les deux derniers matchs sera probablement opérationnel pour la réception des Maritimes. L'incertitude demeure pour l'autre centre Sipa Taumoepeau et les piliers Giorgi Tetrashvili, Ciua Halanukonuka. Arthur Joly devrait pouvoir tenir sa place en première ligne.

Le capitaine Mathieu Acébès s'est lui aussi légèrement blessé lors du match à Bordeaux et sa participation au prochain match se décidera en fin de semaine.

Le club catalan ne retrouvera pas tout de suite le talonneur Seilala Lam, son retour est pour le moment annoncé pour mi-décembre. On ne verra pas non plus d'ici cette période, la recrue au centre Brayden Williame.

L'USAP qui va aussi laisser partir des joueurs internationaux. Melvyn Jaminet a rejoint les Bleus pour préparer les tests d'automne. La liste des 42 joueurs sera ramenée à 28 ce mercredi. Après le match de La Rochelle, Jeronimo De La Fuente et Bautista Delguy retrouveront leur sélection argentine. La semaine suivante, après le match à Toulouse, Mathieu Acébès et Arthur Joly rejoindront les Barbarians qui affronteront les Tonga où évoluera le centre usapiste Sipa Taumoepeau.