USAP : Fabien Galthié en visite à Aimé Giral

Le sélectionneur des Bleus fait le tour des clubs et son parcours est passé par Perpignan ce jeudi matin. Fabien Galthié a observé l'entraînement de l'USAP, sous les poteaux du côté de la tribune Goutta, aux côtés du président François Rivière.

À l'issue de l'entraînement, il s'est entretenu avec le staff catalan. "C'est peut-être une petite pression supplémentaire pour les joueurs de s'entraîner devant lui, précise Patrick Arlettaz, on connaît le rayonnement que peut avoir l'équipe de France. Je ne pense pas que ça leur mette une pression pour être pris en équipe de France quand même, mais quand c'est un personnage comme lui qui regarde, on doit sûrement avoir envie de montrer qu'on a de bons joueurs ici et qu'on fait du bon boulot. Que ce soit pour les joueurs ou pour le staff."

La saison dernière aussi Fabien Galthié était venu au parc des sports mais, à l'inverse de cette saison, il y avait dans les rangs de l'USAP un international en la personne de Melvyn Jaminet. Même s'il n'était pas à l'entraînement ce vendredi matin, le staff catalan et le chef des Bleus ont-ils alors évoqué le cas Posolo Tuilagi ? "Oui, bien sûr, on a parlé de Posolo, reprend Patrick Arlettaz, mais on a parlé d'un peu tout, de ce qu'on fait aux entraînements, comment on fonctionne. Fabien est très ouvert, on peut parler de tout et on parle rugby avec lui, il a tendance à beaucoup partager et échanger sur les joueurs, sur les méthodes d'entraînement. C'est toujours enrichissant."