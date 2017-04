USAP : fin de saison compromise pour Tom Ecochard

Le demi-de-mêlée de l'USAP s'est blessé vendredi contre Angoulême. Il passait des examens ce lundi. Rejouera-t-il cette saison ?

En fin de première mi-temps contre Angoulême Tom Ecochard a senti "une grosse douleur aux ischio jambiers de la cuisse gauche lors d'un sprint". Ce lundi, le demi-de-mêlée de l'USAP a passé des examens qui ont révélé une déchirure.

Tom Ecochard est d'ores et déjà forfait pour le match ce jeudi à Oyonnax et doit même être absent au minimum deux semaines. Logiquement, il ne pourra pas postuler avant une éventuelle demi-finale de l'USAP le week-end du 14 mai même s'il espère "un miracle et n'abandonne pas l'idée de revenir pour la réception de Béziers".