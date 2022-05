USAP : François Rivière évoque le possible départ de Bautista Delguy

Les supporters de l'USAP sont sous le choc, un peu surpris et même en colère après la révélation du journal Midi-Olympique faisant état de contacts très avancés entre Bautista Delguy et le club de Clerrmont. Le bouillant ailier argentin est arrivé en début de saison et pourrait donc déjà quitter le club catalan. En 13 matchs joués en sang-et-or, il a inscrit quatre essais mais a surtout séduit tous les fans usapistes par son tempérament de feu.

Bautista Delguy est sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2023 mais, après Melvyn Jaminet, un autre joueur va-t-il partir de manière anticipée ? Pour France Bleu Roussillon, le président François Rivière a fait un point sur le situation du moment concernant Bautista Delguy : "Je ne démens ni ne confirme. Bautista Delguy fait partie de ces joueurs qui ont des clauses de libération. Des clauses liées principalement au sort de l'USAP en fin de saison. C'est la vie sportive comme ça a déjà été le cas avec Ben Volavola ou encore Paddy Jackson.

L'USAP est aussi un moyen de donner une chance supplémentaire aux joueurs de jouer au plus haut niveau. Qu'il y ait ensuite le risque qu'il parte pour un autre club afin d'être certain de jouer une coupe d'Europe, c'est dans les choses possibles, on l'a vu avec Melvyn Jaminet, il faut l'accepter. Nous verrons dans quelques temps quelle sera la décision de Bautista et celle du club. Mais, il est vrai que Bautista dispose d'une clause de sortie qui était aussi la contrepartie de sa signature à l'USAP il y a un an, sinon il ne serait pas venu."

On ne demande pas à un joueur de rester s'il n'a pas envie de rester

Bautista Delguy partira si l'USAP descend en PRO D2, ça semble inévitable mais un départ, même en cas de maintien de l'USAP, semble donc malgré tout probable : "On ne demande pas à un joueur de rester s'il n'a pas envie de rester, rajoute François Rivière. Et puis, il y a la règle des jiffs (joueurs issus de la formation française).

Dans notre recrutement actuel, on est obligé d'aller dans ce sens et de viser des jiffs. Puis, dernier point, nous nous dirigeons les deux prochaines saisons vers des saisons de coupe du monde. Si on se maintient, nous aurons besoin de joueurs qui soient principalement accès sur le maintien en Top 14 et non sur leur réussite en coupe du monde. Ce qui fait que sur le cas de Delguy, il faut tout prendre en compte puisqu'il est en équipe nationale d'Argentine, il est non jiff et il a une clause libératoire. Il fait partie des joueurs sur lesquels il y a effectivement une discussion."

Le départ de Bautista Delguy semble donc bien probable, quelque soit l'avenir de l'USAP. Voilà qui interroge et énerve les supporters à se dire que l'USAP est destinée à perdre chaque jeune joueur qui brillera sous ses couleurs et même dans le cas de Bautista Delguy vers un club qui n'est actuellement que neuvième du Top 14. D'autant plus qu'un départ du deuxième ligne international de moins de 20 ans, Samuel M'Foudi est également d'actualité. Heureusement, il reste beaucoup de jeunes talentueux chez les espoirs, invaincus cette saison...