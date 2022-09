USAP : François Rivière réclame "du temps" pour gonfler le budget, les supporters s'impatientent

À l'occasion de l'émission spéciale sur les 120 ans de l'USAP ce vendredi sur France Bleu Roussillon, l'une des penyas a appelé le président François Rivière à "passer à la vitesse supérieure", notamment sur le budget du club. L'USAP possède le plus petit budget de Top 14.

L'USAP fête ses 120 ans ce samedi lors de la réception de Toulon, à Aimé Giral. Mais alors que les Sang et Or n'ont gagné aucun match en ce début de championnat, les supporters s'impatientent. Non pas sur les efforts des joueurs, mais sur le budget de 17 millions d'euros, aligné par le président. François Rivière, invité de la matinale ce vendredi, réclame "du temps".

Revoir l'interview de François Rivière, président de l'USAP

"C'est vrai que nous sommes dans les derniers clubs, reconnaît le président. Je souhaite, d'ici trois ans, augmenter de deux millions d'euros la ligne de budget dédiée à la masse salariale des joueurs." Mais les supporters n'ont plus le temps d'attendre. "Il va falloir passer la vitesse supérieure, répondait ce matin Vincent Panabieres, le président de la penya des Trabucayres. Sinon, l'USAP sera cantonnée à jouer le maintien ou les premières places de Pro D2."

Revoir l'interview de Vincent Panabieres, président des Trabucayres