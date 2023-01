USAP - Glasgow : Quatre jeunes dans le grand bain

L'USAP affronte Glasgow ce samedi à 21 heures en Challenge cup, une compétition dans laquelle le club catalan ne nourrit plus aucun espoir de qualification. L'USAP aligne une équipe composée de titulaires habituels, de joueurs en manque de temps de jeu mais aussi d'une majorité de jeunes joueurs.

Parmi ces jeunes, certains ont déjà eu quelques minutes de temps de jeu chez les grands (Bertheau, Fakatika, Moro, Ramasibana et autres) mais quatre espoirs de l'USAP vont, eux, faire leur premier pas chez les pros tout comme l'avaient fait Lenny Viola et Posolo Tuilagi contre Bristol.

Bastien Chinarro : Le joueur de Saint-Estève né en 2004 sera titulaire. Le deuxième ligne de l'équpe de France des moins de 20 ans est le fils de Samuel Chinarro, ex joueur de l'USAP (1989 - 1998). Bastien Chinarro est né à Brive, lorsque son père y jouait. 1m98 pour 100 kilos, il a d'abord joué au basket et s'est mis au rugby sur le tard, il y a moins de quatre ans. Il fait des études de kinésithérapeute.

Keanu Desrues : Le jeune ailier sera remplaçant pour la rencontre contre Glasgow. Il est né en 2003 et est originaire de l'Hérault. Il est arrivé l'été dernier à l'USAP en provenance de Béziers. Il est étudiant en BPJEPS.

Lilian Pichon ** :** Le jeune ailier né en 2002 sera aussi remplaçant pour le match face à Glasgow. C'est sa troisième année avec les espoirs et il est celui qui a le plus de temps de jeu cette saison. Il est le frère de Gaëtan Pichon (ex joueur de l'USAP, actuellement à Massy). Il est étudiant en licence IAE (Institut d'Administration des entreprises).

Antoine Bouthier : Un Thurinois à l'USAP ! Formé à l'US Thuir, Antoine Bouthier, troisième ligne, a rejoint l'USAP en cadets. Il est né en 2004 et a été appelé en novembre dernier à un rassemblement avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Il est au centre de formation de l'USAP et suit une licence en science de l'ingénieur.

La composition d'équipe

15- Boris GOUTARD

14- Nino SEGUELA ; 13- Sipa TAUMOEPEAU ; 12- Pato FERNANDEZ ; 11- Eddie SAWAILAU

10- Mattéo RODOR ; 9- Tom ECOCHARD

7- Ewan BERTHEAU ; 8- Valentin MORO ; 6- Taniela RAMASIBANA

5- Andrei MAHU ; 4- Bastien CHINARRO

3- Akato FAKATIKA ; 2- Victor MONTGAILLARD ; 1- Xavier CHIOCCI

Remplaçants : 16- Mike TADJER ; 17- Giorgi TETRASHVILI ; 18- Vakthang JINTCHARADZE ; 19- Posolo TUILAGI ; 20- Antoine BOUTHIER ; 21- Alexandre PEREZ ; 22- Keanu DESRUES ; 23- Lilian PICHON