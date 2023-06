USAP - Grenoble à guichets fermés et plus de 4.000 Catalans attendus

Dans l'après-midi, ce jeudi, le club de Grenoble a communiqué qu'il n'avait plus de places à vendre pour le match décisif du maintien entre le FCG et l'USAP. Les près de 20.000 billets ont tous été vendus en quatre jours et en plusieurs étapes.

ⓘ Publicité

Le club catalan bénéficiait d'un quota de 4.400 tickets et en a vendu 3.000 auprès de ses fans et en a donc rendu 1.400 au FCG. 3000 supporters seront donc regroupés dans un virage du stade des Alpes mais ils seront certainement encore plus nombreux.

Avant l'ouverture de la billetterie à Perpignan, de nombreux supporters sont allés acheter des places par précaution sur la billetterie générale. Il y a aussi des supporters usapistes basés dans la région lyonnaise ou même parisienne qui ont aussi acheté les billets de leur côté.

Selon l'USAP, ce sont 1.000 à 2.000 supporters supplémentaires qui la soutiendront samedi pour ce match de la survie. L'ambiance promet d'être colorée et festive.

Les joueurs de l'USAP prendront la direction de Grenoble, ce vendredi à 9 heures. Des supporters sont attendus pour des ultimes encouragements avant la montée dans le bus.